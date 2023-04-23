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В столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки - РИА Новости, 23.04.2023
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11:30 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/zamorozki-1867168471.html
В столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки
В столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки - РИА Новости, 23.04.2023
В столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки
Минувшей ночью в столичном регионе местами фиксировались заморозки, так, например, в Черустях (восток Подмосковья) температура воздуха опускалась до минус 2,5... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:30
2023-04-23T11:30
общество
московская область (подмосковье)
коломна
луховицы
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минувшей ночью в столичном регионе местами фиксировались заморозки, так, например, в Черустях (восток Подмосковья) температура воздуха опускалась до минус 2,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшей ночью, в условиях малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному выхолаживанию воздуха, столбики термометров в столичном регионе местами опускались ниже нуля. Заморозки были зафиксированы на следующих восьми метеостанциях: Михайловское и Луховицы - минус 0,4 градуса, Коломна и Зарайск - минус 0,5 градуса, Мелихово - минус 0,8 градуса, Электросталь - минус 1,2 градуса, Серебряные Пруды - минус 1,3 градуса и Черусти - минус 2,5 градуса. В Москве минимальная температура составила плюс 4,1 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что высока вероятность того, что в апреле заморозков больше не будет. Однако, по словам специалиста, предварительные прогнозы показывают, что в период начала цветения черемухи, которое, в связи с теплой погодой, начнется на одну-две недели раньше обычного, возможно арктическое вторжение в Центральную Россию и Черноземье, и даже мозаичный переход фазового состояния осадков в смешанную фазу, то есть дождь может быть местами с мокрым снегом. "Вероятный период такого возврата майских холодов – вторая пентада мая (5-10 мая)", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230423/pogoda-1867161906.html
московская область (подмосковье)
коломна
луховицы
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общество, московская область (подмосковье), коломна, луховицы, евгений тишковец, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Коломна, Луховицы, Евгений Тишковец, Погода
В столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки

Синоптик Тишковец: в столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минувшей ночью в столичном регионе местами фиксировались заморозки, так, например, в Черустях (восток Подмосковья) температура воздуха опускалась до минус 2,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью, в условиях малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному выхолаживанию воздуха, столбики термометров в столичном регионе местами опускались ниже нуля. Заморозки были зафиксированы на следующих восьми метеостанциях: Михайловское и Луховицы - минус 0,4 градуса, Коломна и Зарайск - минус 0,5 градуса, Мелихово - минус 0,8 градуса, Электросталь - минус 1,2 градуса, Серебряные Пруды - минус 1,3 градуса и Черусти - минус 2,5 градуса. В Москве минимальная температура составила плюс 4,1 градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что высока вероятность того, что в апреле заморозков больше не будет. Однако, по словам специалиста, предварительные прогнозы показывают, что в период начала цветения черемухи, которое, в связи с теплой погодой, начнется на одну-две недели раньше обычного, возможно арктическое вторжение в Центральную Россию и Черноземье, и даже мозаичный переход фазового состояния осадков в смешанную фазу, то есть дождь может быть местами с мокрым снегом.
"Вероятный период такого возврата майских холодов – вторая пентада мая (5-10 мая)", - сказал Тишковец.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)КоломнаЛуховицыЕвгений ТишковецПогода
 
 
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