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ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:48 23.04.2023 (обновлено: 06:18 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/yasinovataya-1867148018.html
ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.04.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска в 05.20 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:48
2023-04-23T06:18
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска в 05.20 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138705.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Ясиноватой

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушенный дом в Ясиноватой
Разрушенный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушенный дом в Ясиноватой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска в 05.20 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.20 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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