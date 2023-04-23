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В Японии начали подготовку к перехвату ракет КНДР - РИА Новости, 23.04.2023
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06:05 23.04.2023 (обновлено: 15:38 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/yaponiya-1867148859.html
В Японии начали подготовку к перехвату ракет КНДР
В Японии начали подготовку к перехвату ракет КНДР - РИА Новости, 23.04.2023
В Японии начали подготовку к перехвату ракет КНДР
Силы самообороны Японии начали приготовления к переброске зенитных ракетных комплексов Patriot в Окинаву после приказа министра Ясукадзу Хамаду о подготовке мер РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T06:05
2023-04-23T15:38
в мире
япония
окинава
ким чен ын
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ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. Силы самообороны Японии начали приготовления к переброске зенитных ракетных комплексов Patriot в Окинаву после приказа министра Ясукадзу Хамаду о подготовке мер для перехвата баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском разведывательного спутника КНДР, передает Киодо.Отмечается, что группировка служащих сил самообороны, которая связана с управлением комплексами PAC3, вышла на зафрахтованном в частной компании судне из порта Хаката префектуры Фукуока. Также, по данным агентства, в течение примерно 50 минут на судно погрузили несколько "транспортных средств большого размера", однако других подробностей не приводится. Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о создании в стране военного разведывательного спутника. Кроме того, он приказал обеспечить запуск аппарата в установленный срок. Мминистерство обороны Японии подчеркивало, что из-за риска падения фрагментов баллистической ракеты из Северной Кореи планируется развернуть в южной префектуре Окинава зенитные ракетные комплексы Patriot и американские зенитные управляемые ракеты "Стандарт" SM-3. Военно-морским силам самообороны также отдали приказ развернуть эсминцы, оснащенные противоракетной системой Aegis. Во время предыдущих запусков спутников КНДР в 2012 и 2016 годах силы самообороны также разворачивали Patriot на Окинаве, а также на островах Мияко и Исигаки, но не стали перехватывать ракету.
https://ria.ru/20230422/yaponiya-1867081303.html
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в мире, япония, окинава, ким чен ын
В мире, Япония, Окинава, Ким Чен Ын
В Японии начали подготовку к перехвату ракет КНДР

Kyodo: Силы самообороны Японии начали подготовку к перехвату баллистических ракет

© AP Photo / Shizuo KambayashiВоенный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot сил самообороны Японии
Военный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Военный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot сил самообороны Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. Силы самообороны Японии начали приготовления к переброске зенитных ракетных комплексов Patriot в Окинаву после приказа министра Ясукадзу Хамаду о подготовке мер для перехвата баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском разведывательного спутника КНДР, передает Киодо.
Отмечается, что группировка служащих сил самообороны, которая связана с управлением комплексами PAC3, вышла на зафрахтованном в частной компании судне из порта Хаката префектуры Фукуока. Также, по данным агентства, в течение примерно 50 минут на судно погрузили несколько "транспортных средств большого размера", однако других подробностей не приводится.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко
22 апреля, 14:54
Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о создании в стране военного разведывательного спутника. Кроме того, он приказал обеспечить запуск аппарата в установленный срок.
Мминистерство обороны Японии подчеркивало, что из-за риска падения фрагментов баллистической ракеты из Северной Кореи планируется развернуть в южной префектуре Окинава зенитные ракетные комплексы Patriot и американские зенитные управляемые ракеты "Стандарт" SM-3. Военно-морским силам самообороны также отдали приказ развернуть эсминцы, оснащенные противоракетной системой Aegis.
Во время предыдущих запусков спутников КНДР в 2012 и 2016 годах силы самообороны также разворачивали Patriot на Окинаве, а также на островах Мияко и Исигаки, но не стали перехватывать ракету.
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21 апреля, 15:21
 
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