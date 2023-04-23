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В Стамбуле обстреляли офис правящей партии - РИА Новости, 23.04.2023
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09:58 23.04.2023 (обновлено: 10:58 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/turtsiya-1867162763.html
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии - РИА Новости, 23.04.2023
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии
Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли в Стамбуле, сообщила канцелярия губернатора провинции. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:58
2023-04-23T10:58
в мире
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СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли в Стамбуле, сообщила канцелярия губернатора провинции. Согласно заявлению политика, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили в воздух пять раз. На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль. При инциденте никто не пострадал, поиск стрелявших продолжается. Официальный представитель партии Омер Челик заявил, что осуждает происшествие. При этом партия продолжит подготовку к выборам 14 мая.
https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html
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в мире, стамбул, турция, омер челик
В мире, Стамбул, Турция, Омер Челик
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии

В Стамбуле обстреляли офис правящей Партии справедливости и развития

© AP Photo / Emrah GurelПолиция в Турции
Полиция в Турции - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Полиция в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли в Стамбуле, сообщила канцелярия губернатора провинции.
Согласно заявлению политика, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили в воздух пять раз. На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль.
При инциденте никто не пострадал, поиск стрелявших продолжается.
Официальный представитель партии Омер Челик заявил, что осуждает происшествие. При этом партия продолжит подготовку к выборам 14 мая.
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