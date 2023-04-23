https://ria.ru/20230423/traditsiya-1866944456.html

"Забыли главную традицию". Почему Красную горку отмечают неправильно

"Забыли главную традицию". Почему Красную горку отмечают неправильно - РИА Новости, 23.04.2023

"Забыли главную традицию". Почему Красную горку отмечают неправильно

У православных верующих — Антипасха, или Фомина неделя. На Руси еще говорили: Красная горка. В этом празднике причудливо соединились церковные каноны и народные РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:00

2023-04-23T08:13

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Никита Бизин. У православных верующих — Антипасха, или Фомина неделя. На Руси еще говорили: Красная горка. В этом празднике причудливо соединились церковные каноны и народные обычаи. О переплетении традиций — в материале РИА Новости."Нечто противоположное"Спаситель воскрес, значит, жизнь обновилась. Так рассуждали крестьяне. И спустя неделю после Пасхи выходили в поля делать первую борозду. Поскольку от урожая зависело буквально все, начинали с особых ритуалов.Например, кидали в землю скорлупу освященных яиц. Или устраивали импровизированный крестный ход с иконами и сельскохозяйственными орудиями. На первый взгляд, общего с христианством тут мало.Да и в церковном календаре этот день называется странно — Антипасха. Среди невоцерковленных распространено мнение, что это отрицание воскресения Христа. Как ни парадоксально, предубеждение основано на евангельской истории.Согласно Священному Писанию, воскресший Господь явился ученикам в Сионскую горницу. Те, опечаленные Его казнью, подумали, что перед ними призрак. Но Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и ученики "обрадовались, увидев Господа".Правда, среди них по каким-то причинам не было Фомы. Когда ему рассказали, что Иисус восстал из мертвых, "неверующий апостол" счел это выдумкой. И поставил условие: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"."После восьми дней, — свидетельствует евангелист Иоанн, — опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"На самом деле Антипасха, как и вспоминаемое в этот день евангельское событие, не противопоставляется Пасхе."Греческая приставка "анти" совсем не обязательно означает нечто противоположное. В данном случае имеется в виду, что этот праздник стоит в паре с Пасхой — то есть соположный ей", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Детская забава или чудо для императораФомина неделя — в честь главного героя, апостола Фомы. "Неделя" по-старославянски — "воскресенье". А вот почему Антипасху еще называют Красной горкой, сказать сложнее.По одной из версий, из-за народной традиции: ставили небольшой деревянный помост — "горку", сверху клали крашеное яйцо, которое скатывалось вниз. Это символизировало камень, отваленный ангелом от гроба Спасителя.Яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет. Связано это с древним преданием.Ближайшая ученица Иисуса Мария Магдалина, проповедуя в Риме, попала на аудиенцию к императору Тиберию. Святая протянула ему белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Христа. Правитель воскликнул: воскресения не может быть, как не может это яйцо вдруг стать красным! И оно тотчас побагровело.Впрочем, есть и другая гипотеза: название происходит не из христианства, а из язычества. Дело в том, что примерно в середине апреля, когда окончательно сходил снег, древние славяне отмечали Ярилу Вешнего.Люди собирались на холмах, чьи вершины оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки называли красными. Означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем"."А еще возвышенности всегда воспринимались как точки притяжения потусторонней силы. Места общения людей со своими предками", – добавляет фольклорист Екатерина Дорохова.Там же ставили большие качели. Но не для забавы, а, как говорили в старину, "на долгий лен". То есть, чтобы урожай был богатым. Это, по словам ученого, свидетельствует об изначальной связи со сменой времен года и сельским хозяйством.До сих пор "качельные песни" можно услышать на западе Смоленской и Брянской областей.Пора семейного счастьяКроме того, праздник считался важным для незамужних девушек. Вместе с природой как бы пробуждались и силы внутри человека. Поэтому следовало задуматься о создании семьи.Для этого совершали "вешние смотрины". Девицы выбирали приглянувшегося молодого человека, а потом "выкликивали" для себя семейное счастье с ним.Произносимые слова причудливо сочетали народные заговоры с православными молитвами: "Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!"На Красную горку обычно венчались. В наши дни эта традиция сугубо народная, но возникла она из-за особенностей церковного устава."Таинство венчания не совершается в сплошные (непостные) недели и в дни поста. В храмах перестают венчать с Мясопустной седмицы. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Излишняя инициативаСейчас Красную горку отмечают не так широко, как раньше. Со временем возникли и новые обычаи.Многие ходят в этот день на кладбище. А ведь по церковным канонам поминать усопших в Фомину неделю нельзя. Для этого есть Радоница."Только она выпадает на рабочий день. А у нас в стране к умершим особое отношение. Люди соблюдают поминальные традиции, несмотря ни на что. Поэтому и переносят обряды на Красную горку", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Таким образом, дата приобретает совершенно иной смысл. Вполне возможно, через несколько десятилетий люди и вовсе забудут, что Красная горка была связана со свадьбами и встречей весны.И это не единственный пример. Так, о популярных ныне "золовкиных посиделках" на Масленицу до революции вообще не знали.Духовенство далеко не всегда поддерживает новые веяния. И на Красную горку рекомендует воздержаться от посещения кладбища.

https://ria.ru/20230218/roditelskie-1852738317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рим, брянская область, аналитика - религия и мировоззрение