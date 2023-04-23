https://ria.ru/20230423/teplo-1867193920.html

Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года

Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 23.04.2023

Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года

Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 18,9 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:15

2023-04-23T16:15

2023-04-23T16:15

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 18,9 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "К 15 часам, а это момент близкий к максимальному прогреву, воскресенье в Москве стало самым тёплым днём с начала года. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, столбики термометров поднялись до плюс 18,9 градусов, что на 0,8 градусов выше, чем было у прежнего лидера, 13 апреля", - написал Леус. Синоптик отметил, что прогрев воздушных масс продолжается, и в ближайшие час-два температура ещё немного изменится в сторону повышения.

https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва