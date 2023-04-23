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Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 23.04.2023
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16:15 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/teplo-1867193920.html
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 23.04.2023
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 18,9 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:15
2023-04-23T16:15
погода
михаил леус
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 18,9 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "К 15 часам, а это момент близкий к максимальному прогреву, воскресенье в Москве стало самым тёплым днём с начала года. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, столбики термометров поднялись до плюс 18,9 градусов, что на 0,8 градусов выше, чем было у прежнего лидера, 13 апреля", - написал Леус. Синоптик отметил, что прогрев воздушных масс продолжается, и в ближайшие час-два температура ещё немного изменится в сторону повышения.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года

Синоптик Леус: температура в Москве в воскресенье поднялась до плюс 18,9 градуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Александровском саду в Москве
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 18,9 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К 15 часам, а это момент близкий к максимальному прогреву, воскресенье в Москве стало самым тёплым днём с начала года. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, столбики термометров поднялись до плюс 18,9 градусов, что на 0,8 градусов выше, чем было у прежнего лидера, 13 апреля", - написал Леус.
Синоптик отметил, что прогрев воздушных масс продолжается, и в ближайшие час-два температура ещё немного изменится в сторону повышения.
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