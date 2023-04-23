Башкирия поставила автомобили бойцам СВО
Власти Башкирии доставили бойцам СВО 36 автомобилей повышенной проходимости
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
УФА, 23 апр - РИА Новости. Власти Башкирии доставили в зону спецоперации сразу 36 автомобилей повышенной проходимости, этот гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта, сообщили в госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям.
«
"Из Башкирии в зону проведения спецоперации доставлен 71-й по счету гуманитарный конвой для бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна привезла на передовую 36 автомобилей повышенной проходимости, среди которых — вездеходы, бронированный "Урал", ГАЗели, УАЗы и "Нивы", а также пять мобильных бань, пиломатериалы, теплогенераторы, прожекторы, электрогазовое оборудование, бензопилы, медикаменты, продукты питания и многое другое.
"Гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта на нужды военнослужащих. В его формировании участвовало 14 муниципалитетов республики — семь глав районов отправились в зону СВО лично, чтобы встретиться с земляками и оперативно решить волнующие их вопросы. Сопровождали груз 110 человек на 37 автомобилях, включая 19 фур и трал", - рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.