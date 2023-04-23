https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1870252513.html

Башкирия поставила автомобили бойцам СВО

Башкирия поставила автомобили бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Башкирия поставила автомобили бойцам СВО

Власти Башкирии доставили в зону спецоперации сразу 36 автомобилей повышенной проходимости, этот гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-23T17:33

2023-04-23T17:33

2023-05-07T01:00

специальная военная операция на украине

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

авто

надежные люди

общество

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УФА, 23 апр - РИА Новости. Власти Башкирии доставили в зону спецоперации сразу 36 автомобилей повышенной проходимости, этот гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта, сообщили в госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что колонна привезла на передовую 36 автомобилей повышенной проходимости, среди которых — вездеходы, бронированный "Урал", ГАЗели, УАЗы и "Нивы", а также пять мобильных бань, пиломатериалы, теплогенераторы, прожекторы, электрогазовое оборудование, бензопилы, медикаменты, продукты питания и многое другое. "Гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта на нужды военнослужащих. В его формировании участвовало 14 муниципалитетов республики — семь глав районов отправились в зону СВО лично, чтобы встретиться с земляками и оперативно решить волнующие их вопросы. Сопровождали груз 110 человек на 37 автомобилях, включая 19 фур и трал", - рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.

https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870251899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, надежные люди, общество