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Башкирия поставила автомобили бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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17:33 23.04.2023 (обновлено: 01:00 07.05.2023)
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1870252513.html
Башкирия поставила автомобили бойцам СВО
Башкирия поставила автомобили бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Башкирия поставила автомобили бойцам СВО
Власти Башкирии доставили в зону спецоперации сразу 36 автомобилей повышенной проходимости, этот гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-23T17:33
2023-05-07T01:00
специальная военная операция на украине
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
надежные люди
общество
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УФА, 23 апр - РИА Новости. Власти Башкирии доставили в зону спецоперации сразу 36 автомобилей повышенной проходимости, этот гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта, сообщили в госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что колонна привезла на передовую 36 автомобилей повышенной проходимости, среди которых — вездеходы, бронированный "Урал", ГАЗели, УАЗы и "Нивы", а также пять мобильных бань, пиломатериалы, теплогенераторы, прожекторы, электрогазовое оборудование, бензопилы, медикаменты, продукты питания и многое другое. "Гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта на нужды военнослужащих. В его формировании участвовало 14 муниципалитетов республики — семь глав районов отправились в зону СВО лично, чтобы встретиться с земляками и оперативно решить волнующие их вопросы. Сопровождали груз 110 человек на 37 автомобилях, включая 19 фур и трал", - рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.
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группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Группа ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Авто, Надежные люди, Общество
Башкирия поставила автомобили бойцам СВО

Власти Башкирии доставили бойцам СВО 36 автомобилей повышенной проходимости

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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УФА, 23 апр - РИА Новости. Власти Башкирии доставили в зону спецоперации сразу 36 автомобилей повышенной проходимости, этот гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта, сообщили в госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям.
«
"Из Башкирии в зону проведения спецоперации доставлен 71-й по счету гуманитарный конвой для бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна привезла на передовую 36 автомобилей повышенной проходимости, среди которых — вездеходы, бронированный "Урал", ГАЗели, УАЗы и "Нивы", а также пять мобильных бань, пиломатериалы, теплогенераторы, прожекторы, электрогазовое оборудование, бензопилы, медикаменты, продукты питания и многое другое.
"Гумконвой стал рекордным по числу одновременно перевозимого транспорта на нужды военнослужащих. В его формировании участвовало 14 муниципалитетов республики — семь глав районов отправились в зону СВО лично, чтобы встретиться с земляками и оперативно решить волнующие их вопросы. Сопровождали груз 110 человек на 37 автомобилях, включая 19 фур и трал", - рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.
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