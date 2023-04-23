https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867231242.html

Спецоперация, 23 апреля: левый берег Днепра под контролем российской армии

Спецоперация, 23 апреля: левый берег Днепра под контролем российской армии - РИА Новости, 23.04.2023

Спецоперация, 23 апреля: левый берег Днепра под контролем российской армии

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал ложью данные о якобы высадке украинских военных на левый берег Днепра и... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T22:02

2023-04-23T22:02

2023-04-23T22:08

специальная военная операция на украине

россия

донецк

херсонская область

владимир сальдо

алексей кулемзин (донецк)

сеймур херш

сцкк

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал ложью данные о якобы высадке украинских военных на левый берег Днепра и создании там "плацдарма", заявив, что российские военнослужащие полностью контролируют левобережную часть региона. Ход операцииВ Минобороны России сообщили, что российские военные в районе Харькова поразили цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали украинские реактивные беспилотники "Стриж". В оборонном ведомстве добавили, что "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских боевиков, а также 15 единиц техники и два склада противника. Кроме того, в районе Серебрянки и Веселого в ДНР уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад украинских войск. Штурмовые отряды, уточнили в МО, освободили еще два квартала в западной части Артемовска. Кроме того, в районе Григоровки и Калинина в ДНР авиация и артиллерия "Южной" группировки войск поразили резервы противника. В МО России заявили, что на херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 украинских боевиков и три автомобиля. Кроме того, российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады украинской армии. В Минобороны России отметили, что на купянском направлении российские войска пресекли действия четырех украинских ДРГ. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских боевиков и три единицы техники. На краснолиманском направлениях, уточнили в Минобороны, потери противника составили свыше 70 украинских боевиков и пять единиц техники. По данным Минобороны, группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 130 украинских военных, шесть единиц техники, а также мобильную огневую группу и группу диверсантов. В ведомстве отметили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса "Гром-2", три снаряда HIMARS и девять дронов. Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин сообщил РИА Новости, что армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении (Харьковская область). Кроме того, российская авиация сорвала две попытки ротации на данном участке фронта. Обстановка в новых регионахПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем телеграм-канале, что две женщины погибли, еще одна пострадала при обстреле Советского района Макеевки украинскими войсками. Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Мировая обстановкаЖурнал Economist сообщил, что многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно передали Украине, находятся "не в летном состоянии", их разбирают на запчасти. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил в комментарии для RT, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на чёрный рынок, но их СМИ это замалчивают.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html

https://ria.ru/20230423/agent-1867197557.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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