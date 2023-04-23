Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром" - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:19 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/spartakiada-1867167980.html
Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром"
Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром" - РИА Новости, 23.04.2023
Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром"
В Москве с июля по сентябрь пройдет пятая спартакиада "Моспром" для сотрудников промышленных предприятий, а также студентов технических вузов и колледжей... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:19
2023-04-23T11:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862798941_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_33881f2bf3823df0ba97819c83e34b18.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Москве с июля по сентябрь пройдет пятая спартакиада "Моспром" для сотрудников промышленных предприятий, а также студентов технических вузов и колледжей города, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Спартакиада дает прекрасную возможность проявить свои физические навыки, укрепить дружеские связи и обрести новые знакомства. В этом году мероприятие мы проводим уже в пятый раз. Однако интерес к соревнованиям не угасает, и количество желающих принять участие продолжает расти. В этот раз мы ожидаем рекордное количество спортсменов – около шести тысяч", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Участников ждут новинки: например, в этом году организовали отдельную лигу для учащихся столичных колледжей.Кроме того, список дисциплин дополнили дартс и тэг-регби. Всего участники будут состязаться в 12 видах спорта: это также футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, шахматы и киберспорт. В каждом виде спорта предприятия и вузы могут заявить более одной команды.Первая спартакиада "Моспром" состоялась в 2019 году, за четыре года в состязаниях приняли участие более 9,5 тысяч человек.
https://ria.ru/20230419/navigatsiya-1866312281.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862798941_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_382a2425e9928f63e78fee590664137e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром"

Руководитель ДИПП Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром"

© Пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Москве с июля по сентябрь пройдет пятая спартакиада "Моспром" для сотрудников промышленных предприятий, а также студентов технических вузов и колледжей города, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Спартакиада дает прекрасную возможность проявить свои физические навыки, укрепить дружеские связи и обрести новые знакомства. В этом году мероприятие мы проводим уже в пятый раз. Однако интерес к соревнованиям не угасает, и количество желающих принять участие продолжает расти. В этот раз мы ожидаем рекордное количество спортсменов – около шести тысяч", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Участников ждут новинки: например, в этом году организовали отдельную лигу для учащихся столичных колледжей.
Кроме того, список дисциплин дополнили дартс и тэг-регби. Всего участники будут состязаться в 12 видах спорта: это также футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, шахматы и киберспорт. В каждом виде спорта предприятия и вузы могут заявить более одной команды.
Первая спартакиада "Моспром" состоялась в 2019 году, за четыре года в состязаниях приняли участие более 9,5 тысяч человек.
Причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации
19 апреля, 13:32
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала