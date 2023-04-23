https://ria.ru/20230423/spartakiada-1867167980.html

Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром"

Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром" - РИА Новости, 23.04.2023

Овчинский: в Москве пройдет пятая спартакиада "Моспром"

В Москве с июля по сентябрь пройдет пятая спартакиада "Моспром" для сотрудников промышленных предприятий, а также студентов технических вузов и колледжей... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T11:19

2023-04-23T11:19

2023-04-23T11:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Москве с июля по сентябрь пройдет пятая спартакиада "Моспром" для сотрудников промышленных предприятий, а также студентов технических вузов и колледжей города, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Спартакиада дает прекрасную возможность проявить свои физические навыки, укрепить дружеские связи и обрести новые знакомства. В этом году мероприятие мы проводим уже в пятый раз. Однако интерес к соревнованиям не угасает, и количество желающих принять участие продолжает расти. В этот раз мы ожидаем рекордное количество спортсменов – около шести тысяч", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Участников ждут новинки: например, в этом году организовали отдельную лигу для учащихся столичных колледжей.Кроме того, список дисциплин дополнили дартс и тэг-регби. Всего участники будут состязаться в 12 видах спорта: это также футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, шахматы и киберспорт. В каждом виде спорта предприятия и вузы могут заявить более одной команды.Первая спартакиада "Моспром" состоялась в 2019 году, за четыре года в состязаниях приняли участие более 9,5 тысяч человек.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владислав овчинский