https://ria.ru/20230423/sakhalin-1867139157.html

На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно

На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно - РИА Новости, 23.04.2023

На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно

Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" покинуло порт Корсаков для помощи севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong, сообщает... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T00:37

2023-04-23T00:37

2023-04-23T00:38

происшествия

сахалин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" покинуло порт Корсаков для помощи севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет. Ранее начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправился спасательный буксир.

https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867037837.html

сахалин

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происшествия, сахалин