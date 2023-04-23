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На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно - РИА Новости, 23.04.2023
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00:37 23.04.2023 (обновлено: 00:38 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/sakhalin-1867139157.html
На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно
На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно - РИА Новости, 23.04.2023
На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно
Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" покинуло порт Корсаков для помощи севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong, сообщает... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T00:37
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происшествия
сахалин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" покинуло порт Корсаков для помощи севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет. Ранее начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправился спасательный буксир.
https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867037837.html
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происшествия, сахалин
Происшествия, Сахалин
На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно

МЧС: судно "Берингов пролив" отправилось на помощь севшему на мель у Сахалина балкеру

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Порт Корсаков, Сахалин
Порт Корсаков, Сахалин - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Порт Корсаков, Сахалин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" покинуло порт Корсаков для помощи севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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"Сегодня, 02.00 (18.00 мск 22 апреля – ред.) из порта Корсаков вышло аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", которое направляется к порту Шахтерск для оказания помощи судну "КС Хадонг" (KC Hadong), которое село на мель в районе порта. Прибытие судна в Шахтерск ожидается 24.04.2023", - говорится в сообщении.
Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.
Ранее начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправился спасательный буксир.
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