На помощь севшему на мель у Сахалина балкеру отправилось спасательное судно
МЧС: судно "Берингов пролив" отправилось на помощь севшему на мель у Сахалина балкеру
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Порт Корсаков, Сахалин
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Порт Корсаков, Сахалин. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" покинуло порт Корсаков для помощи севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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"Сегодня, 02.00 (18.00 мск 22 апреля – ред.) из порта Корсаков вышло аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", которое направляется к порту Шахтерск для оказания помощи судну "КС Хадонг" (KC Hadong), которое село на мель в районе порта. Прибытие судна в Шахтерск ожидается 24.04.2023", - говорится в сообщении.
Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.
Ранее начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправился спасательный буксир.