https://ria.ru/20230423/ptsu-1867221056.html
Сторонники ПЦУ провели службу в закрытом ранее храме УПЦ на западе Украины
Сторонники ПЦУ провели службу в закрытом ранее храме УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 23.04.2023
Сторонники ПЦУ провели службу в закрытом ранее храме УПЦ на западе Украины
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели первую службу в ранее закрытом храме Покрова Пресвятой Богородицы канонической Украинской... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:57
2023-04-23T19:57
2023-04-23T19:57
религия
религия
львовская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели первую службу в ранее закрытом храме Покрова Пресвятой Богородицы канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в Бориславе в Львовской области, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что храм опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую ПЦУ. "В Бориславе Львовской области 22 апреля 2023 года в закрытом властями храме Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ ПЦУ провела первую "службу", - говорится в сообщении на сайте союза. В опубликованном в социальной сети Facebook* Бориславским городским советом видео, заметно, что службу ведут до десяти священников, в обители присутствуют порядка двух десятков прихожан. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230423/provokatsiya-1867182991.html
https://ria.ru/20230422/tserkov-1867130072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, львовская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина
Религия, Религия, Львовская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина
Сторонники ПЦУ провели службу в закрытом ранее храме УПЦ на западе Украины
Сторонники ПЦУ провели первую службу в закрытом ранее храме УПЦ в Бориславе подо Львовом
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости.
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели первую службу в ранее закрытом храме Покрова Пресвятой Богородицы канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в Бориславе в Львовской области, сообщили в Союзе православных журналистов
.
Ранее глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что храм опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую ПЦУ.
"В Бориславе Львовской области 22 апреля 2023 года в закрытом властями храме Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ ПЦУ провела первую "службу", - говорится в сообщении на сайте союза.
В опубликованном в социальной сети Facebook* Бориславским городским советом видео, заметно, что службу ведут до десяти священников, в обители присутствуют порядка двух десятков прихожан.
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За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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