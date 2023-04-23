https://ria.ru/20230423/provokatsiya-1867182991.html
Появилось видео провокации с флагом Украины в Киево-Печерской лавре
Появилось видео провокации с флагом Украины в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 23.04.2023
Появилось видео провокации с флагом Украины в Киево-Печерской лавре
Провокатор, требующий обязательного наличия украинского флага во всех храмах, переговаривается с "полицией диалога" в Киево-Печерской лавре, следует из... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:22
2023-04-23T14:22
2023-04-23T17:47
религия
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Провокатор, требующий обязательного наличия украинского флага во всех храмах, переговаривается с "полицией диалога" в Киево-Печерской лавре, следует из предоставленных РИА Новости очевидцами видео из монастыря. На кадрах человек с украинским флагом в похожей на военную форме у въезда в лавру подходит к патрулю "полиции диалога", находящемуся у входа, здоровается с ними за руку, как знакомый (не отдавая по-воински честь), и общается. Из попавшего на видео диалога следует, что речь в том числе идет о главе канонической Украинской православной церкви митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии."Я вам даю гарантию, что вы все работаете на ФСБ! В каждой церкви должен быть украинский флаг! Онуфрий подчиняется кому? Кириллу!" — говорит на видео у входа в 39-й корпус лавры человек с флагом одному из монахов.Представители полиции проверяют у него документы. Прихожане и монахи говорят мужчине, что провокациями против Церкви тот позорит украинский флаг. Полицейские отводят человека в сторону, за ворота, одна из прихожанок говорит ему через ограду: "И запоминай — Господь поругаем не бывает! А страдают потом дети тех, кто его ругает".В ответ на обвинения, что УПЦ уничтожает украинцев, прихожанка отвечает: "Ничего наша Церковь не уничтожает, а уничтожаете вы нас, вы нашу душу забираете! Господь потом наказывает тех, кто Бога проклинает". Из видео следует, что у прохода к 39-му корпусу лавры полицейские у всех проверяют паспорта. Журналистам также приходится предъявлять их, помимо пресс-карты.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, и подал иск в Хозяйственный суд Киева.Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230422/lavra-1867118653.html
https://ria.ru/20230422/tserkov-1867130072.html
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Провокатор в камуфляже с украинским флагом возле Киево-Печерской лавры
Провокатор в камуфляже требует в Киево-Печерской лавре обязательного наличия украинского флага во всех храмах, при этом он знаком с сотрудниками «полиции диалога», следует из видео, которое предоставили РИА Новости очевидцы
2023-04-23T14:22
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, украина, киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Появилось видео провокации с флагом Украины в Киево-Печерской лавре
Провокатор с флагом Украины в Киево-Печерской лавре по-дружески общался с полицией
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Провокатор, требующий обязательного наличия украинского флага во всех храмах, переговаривается с "полицией диалога" в Киево-Печерской лавре, следует из предоставленных РИА Новости очевидцами видео из монастыря.
На кадрах человек с украинским флагом в похожей на военную форме у въезда в лавру подходит к патрулю "полиции диалога", находящемуся у входа, здоровается с ними за руку, как знакомый (не отдавая по-воински честь), и общается. Из попавшего на видео диалога следует, что речь в том числе идет о главе канонической Украинской православной церкви
митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии.
"Я вам даю гарантию, что вы все работаете на ФСБ
! В каждой церкви должен быть украинский флаг! Онуфрий подчиняется кому? Кириллу!" — говорит на видео у входа в 39-й корпус лавры человек с флагом одному из монахов.
Представители полиции проверяют у него документы. Прихожане и монахи говорят мужчине, что провокациями против Церкви тот позорит украинский флаг. Полицейские отводят человека в сторону, за ворота, одна из прихожанок говорит ему через ограду: "И запоминай — Господь поругаем не бывает! А страдают потом дети тех, кто его ругает".
Защитнице киевской лавры во время задержания отказывали в воде и еде
В ответ на обвинения, что УПЦ уничтожает украинцев, прихожанка отвечает: "Ничего наша Церковь не уничтожает, а уничтожаете вы нас, вы нашу душу забираете! Господь потом наказывает тех, кто Бога проклинает".
Из видео следует, что у прохода к 39-му корпусу лавры полицейские у всех проверяют паспорта. Журналистам также приходится предъявлять их, помимо пресс-карты.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
. Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, и подал иск в Хозяйственный суд Киева
.
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни
Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу
и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск
также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Монахам Киево-Печерской лавры удалось зайти в обитель