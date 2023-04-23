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Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО - РИА Новости, 23.04.2023
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13:20 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/proizvodstvo-1867176219.html
Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО
Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО - РИА Новости, 23.04.2023
Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО
Кабмин РФ одобрил законопроект о налоговых льготах для производственных мощностей аммиака и/или водорода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) путем... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:20
2023-04-23T13:20
экономика
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил законопроект о налоговых льготах для производственных мощностей аммиака и/или водорода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) путем предоставления "налоговых льгот", сообщается на сайте правительства. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Также кабмин одобрил внесение в Налоговый кодекс изменений, которые предусматривают поддержку отечественных производителей каучука. Законопроект при этом уточняет применение обратного акциза в случае переработки сжиженного углеводородного газа и этана на производственных мощностях, необходимых для переработки их в товары, являющиеся продукцией нефтехимии. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на доклад Минфина РФ сообщала, что министерство планирует в 2023 году принятие поправок в Налоговый кодекс, предполагающих введение обратного акциза на синтетический каучук. Законопроект был внесен в правительство в феврале этого года. Уточнялось, что параметры акциза будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке и на бутан и бутадиен (сырье для производства каучука) на роттердамском рынке.
https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866649200.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО

Правительство одобрило законопроект о развитии производства аммиака и водорода в ЯНАО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил законопроект о налоговых льготах для производственных мощностей аммиака и/или водорода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) путем предоставления "налоговых льгот", сообщается на сайте правительства.
"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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20 апреля, 15:35
Также кабмин одобрил внесение в Налоговый кодекс изменений, которые предусматривают поддержку отечественных производителей каучука. Законопроект при этом уточняет применение обратного акциза в случае переработки сжиженного углеводородного газа и этана на производственных мощностях, необходимых для переработки их в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на доклад Минфина РФ сообщала, что министерство планирует в 2023 году принятие поправок в Налоговый кодекс, предполагающих введение обратного акциза на синтетический каучук. Законопроект был внесен в правительство в феврале этого года. Уточнялось, что параметры акциза будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке и на бутан и бутадиен (сырье для производства каучука) на роттердамском рынке.
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