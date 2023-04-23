https://ria.ru/20230423/pozhar-1867203925.html
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 23.04.2023
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре
Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:53
2023-04-23T17:53
2023-04-23T17:53
происшествия
березники
пермский край
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ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС. Днем в воскресенье, 23 апреля, в пермских Березниках загорелся торговый центр "Радуга" на улице Юбилейной. Пожарные установили, что горели холодильные установки на первом этаже здания. "Погибших и пострадавших на пожаре нет. Горение ликвидировано в 13.41 (11.41 мск). Предварительная площадь пожара 50 квадратных метров", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пожар тушили 34 сотрудника МЧС РФ, также использовалось восемь единиц техники. На фотографиях, размещенных в соцсетях местными жителями, видно, что огонь повредил часть стеклянного фасада ТЦ. Березники находятся примерно в 180 километрах от Перми.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, березники, пермский край
Происшествия, Березники, Пермский край
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре
В пермских Березниках произошел пожар в торговом центре, никто не пострадал
ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС.
Днем в воскресенье, 23 апреля, в пермских Березниках загорелся торговый центр "Радуга" на улице Юбилейной. Пожарные установили, что горели холодильные установки на первом этаже здания.
"Погибших и пострадавших на пожаре нет. Горение ликвидировано в 13.41 (11.41 мск). Предварительная площадь пожара 50 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожар тушили 34 сотрудника МЧС РФ
, также использовалось восемь единиц техники.
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На фотографиях, размещенных в соцсетях местными жителями, видно, что огонь повредил часть стеклянного фасада ТЦ.
Березники находятся примерно в 180 километрах от Перми
.