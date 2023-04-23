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В Пермском крае произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 23.04.2023
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17:53 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/pozhar-1867203925.html
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 23.04.2023
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре
Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:53
2023-04-23T17:53
происшествия
березники
пермский край
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ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС. Днем в воскресенье, 23 апреля, в пермских Березниках загорелся торговый центр "Радуга" на улице Юбилейной. Пожарные установили, что горели холодильные установки на первом этаже здания. "Погибших и пострадавших на пожаре нет. Горение ликвидировано в 13.41 (11.41 мск). Предварительная площадь пожара 50 квадратных метров", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пожар тушили 34 сотрудника МЧС РФ, также использовалось восемь единиц техники. На фотографиях, размещенных в соцсетях местными жителями, видно, что огонь повредил часть стеклянного фасада ТЦ. Березники находятся примерно в 180 километрах от Перми.
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происшествия, березники, пермский край
Происшествия, Березники, Пермский край
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре

В пермских Березниках произошел пожар в торговом центре, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС.
Днем в воскресенье, 23 апреля, в пермских Березниках загорелся торговый центр "Радуга" на улице Юбилейной. Пожарные установили, что горели холодильные установки на первом этаже здания.
"Погибших и пострадавших на пожаре нет. Горение ликвидировано в 13.41 (11.41 мск). Предварительная площадь пожара 50 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожар тушили 34 сотрудника МЧС РФ, также использовалось восемь единиц техники.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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На фотографиях, размещенных в соцсетях местными жителями, видно, что огонь повредил часть стеклянного фасада ТЦ.
Березники находятся примерно в 180 километрах от Перми.
 
ПроисшествияБерезникиПермский край
 
 
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