https://ria.ru/20230423/pozhar-1867203925.html

В Пермском крае произошел пожар в торговом центре

В Пермском крае произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 23.04.2023

В Пермском крае произошел пожар в торговом центре

Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:53

2023-04-23T17:53

2023-04-23T17:53

происшествия

березники

пермский край

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ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Пожар площадью примерно 50 "квадратов" произошел в торговом центре в пермских Березниках, никто не пострадал, сообщила пресс-служба краевого МЧС. Днем в воскресенье, 23 апреля, в пермских Березниках загорелся торговый центр "Радуга" на улице Юбилейной. Пожарные установили, что горели холодильные установки на первом этаже здания. "Погибших и пострадавших на пожаре нет. Горение ликвидировано в 13.41 (11.41 мск). Предварительная площадь пожара 50 квадратных метров", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пожар тушили 34 сотрудника МЧС РФ, также использовалось восемь единиц техники. На фотографиях, размещенных в соцсетях местными жителями, видно, что огонь повредил часть стеклянного фасада ТЦ. Березники находятся примерно в 180 километрах от Перми.

https://ria.ru/20230423/pozhar-1867199406.html

березники

пермский край

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Влада Копылова

происшествия, березники, пермский край