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При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 23.04.2023
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07:04 23.04.2023 (обновлено: 07:51 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/pozhar-1867150547.html
При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок
При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 23.04.2023
При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок
При пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимск Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T07:04
2023-04-23T07:51
происшествия
иркутская область
усть-илимск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 23 апр — РИА Новости. При пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимск Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС региона. "В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребёнок", — говорится в заявлении. Информация о пожаре в дачном доме на улице Нагорная Усть-Илимска поступило в пожарно-спасательную службу города 03.00 (23.00 мск 22 апреля) от очевидцев. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный двухэтажный дом оказался полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Тушение огня продолжалось до утра. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, усть-илимск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Усть-Илимск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок

МЧС: в Усть-Илимске при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 23 апр — РИА Новости. При пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимск Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС региона.
"В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребёнок", — говорится в заявлении.
Информация о пожаре в дачном доме на улице Нагорная Усть-Илимска поступило в пожарно-спасательную службу города 03.00 (23.00 мск 22 апреля) от очевидцев.
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На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный двухэтажный дом оказался полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров.
Тушение огня продолжалось до утра. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России.
СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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ПроисшествияИркутская областьУсть-ИлимскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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