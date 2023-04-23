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При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок
При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 23.04.2023
При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок
При пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимск Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T07:04
2023-04-23T07:04
2023-04-23T07:51
происшествия
иркутская область
усть-илимск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 23 апр — РИА Новости. При пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимск Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС региона. "В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребёнок", — говорится в заявлении. Информация о пожаре в дачном доме на улице Нагорная Усть-Илимска поступило в пожарно-спасательную службу города 03.00 (23.00 мск 22 апреля) от очевидцев. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный двухэтажный дом оказался полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Тушение огня продолжалось до утра. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html
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происшествия, иркутская область, усть-илимск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Усть-Илимск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок
МЧС: в Усть-Илимске при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок