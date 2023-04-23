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При обстреле Донецка пострадали еще три человека - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/postradavshie-1867220816.html
При обстреле Донецка пострадали еще три человека
При обстреле Донецка пострадали еще три человека - РИА Новости, 23.04.2023
При обстреле Донецка пострадали еще три человека
Три человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:56
2023-04-23T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Три человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших из-за обстрела района. Согласно сообщению в телеграм-канале мэра, речь идет о мужчинах 1984 и 1951 годов рождения, а также о женщине 1957 года рождения.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
донецк
петровский район
украина
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в мире, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадали еще три человека

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали еще три человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела в Донецке
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Три человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших из-за обстрела района.
Согласно сообщению в телеграм-канале мэра, речь идет о мужчинах 1984 и 1951 годов рождения, а также о женщине 1957 года рождения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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