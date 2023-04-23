https://ria.ru/20230423/postradavshie-1867220816.html

При обстреле Донецка пострадали еще три человека

При обстреле Донецка пострадали еще три человека - РИА Новости, 23.04.2023

При обстреле Донецка пострадали еще три человека

Три человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:56

2023-04-23T19:56

2023-04-23T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Три человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших из-за обстрела района. Согласно сообщению в телеграм-канале мэра, речь идет о мужчинах 1984 и 1951 годов рождения, а также о женщине 1957 года рождения.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецк

петровский район

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины