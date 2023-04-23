https://ria.ru/20230423/postradavshie-1867220816.html
При обстреле Донецка пострадали еще три человека
При обстреле Донецка пострадали еще три человека - РИА Новости, 23.04.2023
При обстреле Донецка пострадали еще три человека
Три человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:56
2023-04-23T19:56
2023-04-23T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Три человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших из-за обстрела района. Согласно сообщению в телеграм-канале мэра, речь идет о мужчинах 1984 и 1951 годов рождения, а также о женщине 1957 года рождения.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка пострадали еще три человека
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали еще три человека