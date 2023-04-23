https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 23.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Первого мая в Москве ожидается до плюс 15 градусов и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:03

2023-04-23T15:03

2023-04-23T15:04

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первого мая в Москве ожидается до плюс 15 градусов и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительный прогноз на 1 мая – день Весны и Труда, говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Под утро ожидается не выше плюс 4-9 градусов, в разгар дня от плюс 10 до плюс 15 градусов, что на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что местами пройдут кратковременные дожди. Второго мая улучшение синоптической ситуации не ожидается.

https://ria.ru/20230423/zamorozki-1867168471.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода