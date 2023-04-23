https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 23.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Первого мая в Москве ожидается до плюс 15 градусов и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:03
2023-04-23T15:03
2023-04-23T15:04
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первого мая в Москве ожидается до плюс 15 градусов и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительный прогноз на 1 мая – день Весны и Труда, говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Под утро ожидается не выше плюс 4-9 градусов, в разгар дня от плюс 10 до плюс 15 градусов, что на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что местами пройдут кратковременные дожди. Второго мая улучшение синоптической ситуации не ожидается.
https://ria.ru/20230423/zamorozki-1867168471.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_272:540:2282:2048_1920x0_80_0_0_a085564d9a6ac1f67dbaecdd031a3e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Синоптик Тишковец: в майские праздники в Москве будет дождливо, но тепло