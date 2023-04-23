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Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 23.04.2023
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15:03 23.04.2023 (обновлено: 15:04 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 23.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Первого мая в Москве ожидается до плюс 15 градусов и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:03
2023-04-23T15:04
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первого мая в Москве ожидается до плюс 15 градусов и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительный прогноз на 1 мая – день Весны и Труда, говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Под утро ожидается не выше плюс 4-9 градусов, в разгар дня от плюс 10 до плюс 15 градусов, что на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что местами пройдут кратковременные дожди. Второго мая улучшение синоптической ситуации не ожидается.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Синоптик Тишковец: в майские праздники в Москве будет дождливо, но тепло

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первого мая в Москве ожидается до плюс 15 градусов и кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительный прогноз на 1 мая – день Весны и Труда, говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Под утро ожидается не выше плюс 4-9 градусов, в разгар дня от плюс 10 до плюс 15 градусов, что на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что местами пройдут кратковременные дожди. Второго мая улучшение синоптической ситуации не ожидается.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
В столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки
Вчера, 11:30
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
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