https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867211564.html
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Ирака
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Ирака - РИА Новости, 23.04.2023
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Ирака
Гражданин Ирака погиб в ходе вооруженных столкновений в Судане, заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:45
2023-04-23T18:45
2023-04-23T18:45
в мире
судан
ирак
столкновения в хартуме
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Гражданин Ирака погиб в ходе вооруженных столкновений в Судане, заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. "Иракский гражданин погиб в результате событий, которые происходят в Судане", - сказал ас-Саххаф иракскому агентству INA. Представитель МИД Ирака также сообщил, что 14 граждан страны были эвакуированы из суданской столицы Хартум в Порт-Судан, расположенный на побережье Красного моря. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867184702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, ирак, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Ирак, Столкновения в Хартуме
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Ирака
Во время вооруженных столкновений в Судане погиб гражданин Ирака
КАИР, 23 апр - РИА Новости. Гражданин Ирака погиб в ходе вооруженных столкновений в Судане, заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
"Иракский гражданин погиб в результате событий, которые происходят в Судане", - сказал ас-Саххаф иракскому агентству INA.
Представитель МИД Ирака также сообщил, что 14 граждан страны были эвакуированы из суданской столицы Хартум
в Порт-Судан
, расположенный на побережье Красного моря
.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
на еженедельном брифинге ООН
в Женеве
в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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