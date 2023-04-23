https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867211564.html

Во время столкновений в Судане погиб гражданин Ирака

Во время столкновений в Судане погиб гражданин Ирака - РИА Новости, 23.04.2023

Во время столкновений в Судане погиб гражданин Ирака

Гражданин Ирака погиб в ходе вооруженных столкновений в Судане, заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:45

2023-04-23T18:45

2023-04-23T18:45

в мире

судан

ирак

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg

КАИР, 23 апр - РИА Новости. Гражданин Ирака погиб в ходе вооруженных столкновений в Судане, заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. "Иракский гражданин погиб в результате событий, которые происходят в Судане", - сказал ас-Саххаф иракскому агентству INA. Представитель МИД Ирака также сообщил, что 14 граждан страны были эвакуированы из суданской столицы Хартум в Порт-Судан, расположенный на побережье Красного моря. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867184702.html

судан

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, ирак, столкновения в хартуме