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Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь - РИА Новости, 23.04.2023
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16:54 23.04.2023 (обновлено: 18:08 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/poezdka-1867197367.html
Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь
Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь - РИА Новости, 23.04.2023
Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь
Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения, рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:54
2023-04-23T18:08
мариуполь
россия
луганская народная республика
павел зарубин
марат хуснуллин
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения, рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".По словам Михаила, никто не знал направления движения. "Конечно, риск есть и всегда присутствует. И не зависит от того, где конкретно это происходит", — отметил он на вопрос о рисках неожиданной смены направления во время поездки главы государства.Оператор также рассказал, что президент ехал на обычном автомобиле, в котором физически не могло находиться много человек."Мы вчетвером ехали", — уточнил Михаил. Также он поделился интересным случаем, случившимся во время визита Путина в Мариуполь.Говоря о встрече президента с жителями Мариуполя, он отметил, что людей специально не готовили. "Когда он увидел вышедших людей — и практически моментально он сразу напрямую подходит и жмет руку, мужчина тянет руку", — сказал оператор. Никаких обысков и обследований людей не было. Говоря о поездке Путина по дороге в ЛНР, Михаил отметил, что "это испытание было для всех". "Тряска. Дорога там местами — не вся, но местами — находится в тяжелом, убитом состоянии. Меня трясло сильно. Я думал, что приеду не в состоянии ходить, потому что позвоночник, внутренности — все перемешалось. Думаю, что ему тоже было нелегко, потому что это шесть часов по тяжелой дороге, на скорости — кочки, ямы, какие-то там лежачие полицейские", — сказал он.В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя.
https://ria.ru/20230329/mariupol-1861693189.html
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мариуполь, россия, луганская народная республика, павел зарубин, марат хуснуллин, владимир путин
Мариуполь, Россия, Луганская Народная Республика, Павел Зарубин, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь

Оператор Михаил: Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения

Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения, рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
«
"Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее. Удивила вот эта легкость, с которой происходят вот эти изменения. То есть он проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел", — рассказал оператор.
По словам Михаила, никто не знал направления движения.
"Конечно, риск есть и всегда присутствует. И не зависит от того, где конкретно это происходит", — отметил он на вопрос о рисках неожиданной смены направления во время поездки главы государства.
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Оператор также рассказал, что президент ехал на обычном автомобиле, в котором физически не могло находиться много человек.
"Мы вчетвером ехали", — уточнил Михаил.
Также он поделился интересным случаем, случившимся во время визита Путина в Мариуполь.
«

"Был один момент, который я бы хотел заснять, но не получилось. Когда он поворачивает направо, останавливается на пешеходном переходе, где переходит девушка дорогу, и она — естественно — обращает внимание, что перед ней резко остановилась машина. Он на нее смотрит, и вот доля секунды проходит, она опять на него смотрит. И вот если бы это попало в кадр, это было бы современным мемом о том, что ты с президентом по одной дороге ходишь", — заявил Михаил.

Говоря о встрече президента с жителями Мариуполя, он отметил, что людей специально не готовили.
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"Когда он увидел вышедших людей — и практически моментально он сразу напрямую подходит и жмет руку, мужчина тянет руку", — сказал оператор.
Никаких обысков и обследований людей не было.
«
"Два мужчины говорят: "пойдемте к нам", и там между ними была такая легкая перепалка на тему, на какой этаж, в какую комнату и в какую квартиру пойдут", — рассказал оператор.
Говоря о поездке Путина по дороге в ЛНР, Михаил отметил, что "это испытание было для всех".
"Тряска. Дорога там местами — не вся, но местами — находится в тяжелом, убитом состоянии. Меня трясло сильно. Я думал, что приеду не в состоянии ходить, потому что позвоночник, внутренности — все перемешалось. Думаю, что ему тоже было нелегко, потому что это шесть часов по тяжелой дороге, на скорости — кочки, ямы, какие-то там лежачие полицейские", — сказал он.
В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя.
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МариупольРоссияЛуганская Народная РеспубликаПавел ЗарубинМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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