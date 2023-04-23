https://ria.ru/20230423/poezdka-1867197367.html

Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь

Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь - РИА Новости, 23.04.2023

Оператор, сопровождавший Путина, раскрыл подробности его визита в Мариуполь

Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения, рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:54

2023-04-23T16:54

2023-04-23T18:08

мариуполь

россия

луганская народная республика

павел зарубин

марат хуснуллин

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения, рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".По словам Михаила, никто не знал направления движения. "Конечно, риск есть и всегда присутствует. И не зависит от того, где конкретно это происходит", — отметил он на вопрос о рисках неожиданной смены направления во время поездки главы государства.Оператор также рассказал, что президент ехал на обычном автомобиле, в котором физически не могло находиться много человек."Мы вчетвером ехали", — уточнил Михаил. Также он поделился интересным случаем, случившимся во время визита Путина в Мариуполь.Говоря о встрече президента с жителями Мариуполя, он отметил, что людей специально не готовили. "Когда он увидел вышедших людей — и практически моментально он сразу напрямую подходит и жмет руку, мужчина тянет руку", — сказал оператор. Никаких обысков и обследований людей не было. Говоря о поездке Путина по дороге в ЛНР, Михаил отметил, что "это испытание было для всех". "Тряска. Дорога там местами — не вся, но местами — находится в тяжелом, убитом состоянии. Меня трясло сильно. Я думал, что приеду не в состоянии ходить, потому что позвоночник, внутренности — все перемешалось. Думаю, что ему тоже было нелегко, потому что это шесть часов по тяжелой дороге, на скорости — кочки, ямы, какие-то там лежачие полицейские", — сказал он.В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя.

https://ria.ru/20230329/mariupol-1861693189.html

https://ria.ru/20230320/ugrozy-1859221823.html

https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, россия, луганская народная республика, павел зарубин, марат хуснуллин, владимир путин