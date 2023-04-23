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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/panteleymonovka-1867149424.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 05.30 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T06:26
2023-04-23T06:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
нато
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138480.html
донецкая народная республика
украина
донецк
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 4 снаряда калибра 155 мм

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.30 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Новогродское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Вчера, 00:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККНАТО
 
 
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