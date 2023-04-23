https://ria.ru/20230423/panteleymonovka-1867149424.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 05.30 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T06:26

2023-04-23T06:26

2023-04-23T06:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

нато

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138480.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, нато