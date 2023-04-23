https://ria.ru/20230423/panteleymonovka-1867149424.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 05.30 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T06:26
2023-04-23T06:26
2023-04-23T06:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
нато
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138480.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 4 снаряда калибра 155 мм