В США назвали самое опасное оружие России
MWM назвал российский фрегат с ракетами "Циркон" самым опасным боевым кораблем
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкХодовые испытания фрегата "Маршал Шапошников"
Ходовые испытания фрегата "Маршал Шапошников". Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" фрегат "Маршал Шапошников" — самый опасный военно-морской корабль России, пишет американский журнал Military Watch.
"Для фрегата проекта 1155M "Маршал Шапошников" была реализована одна из самых амбициозных программ модернизации", — говорится в материале.
Согласно статье, с 2017 года российский противолодочный фрегат получил значительные усовершенствования датчиков, электроники и вооружения.
Внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в арсенал корабля журнал назвал наиболее продуманным усовершенствованием "Маршала Шапошникова", указав, что это оружие считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире.
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"Несмотря на то что фрегат проекта 1155M изначально не разрабатывался для противокорабельных целей, благодаря одним только "Цирконам" он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение", — отметили в публикации.
По словам Владимира Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.