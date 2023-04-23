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В США назвали самое опасное оружие России - РИА Новости, 23.04.2023
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12:21 23.04.2023 (обновлено: 13:46 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/oruzhie-1867172408.html
В США назвали самое опасное оружие России
В США назвали самое опасное оружие России - РИА Новости, 23.04.2023
В США назвали самое опасное оружие России
Вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" фрегат "Маршал Шапошников" — самый опасный военно-морской корабль России, пишет американский журнал... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:21
2023-04-23T13:46
россия
в мире
сша
маршал шапошников (корабль)
циркон
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" фрегат "Маршал Шапошников" — самый опасный военно-морской корабль России, пишет американский журнал Military Watch."Для фрегата проекта 1155M "Маршал Шапошников" была реализована одна из самых амбициозных программ модернизации", — говорится в материале.Согласно статье, с 2017 года российский противолодочный фрегат получил значительные усовершенствования датчиков, электроники и вооружения.Внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в арсенал корабля журнал назвал наиболее продуманным усовершенствованием "Маршала Шапошникова", указав, что это оружие считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире.По словам Владимира Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.
https://ria.ru/20230127/tsirkon-1847796317.html
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россия, в мире, сша, маршал шапошников (корабль), циркон
Россия, В мире, США, Маршал Шапошников (корабль), Циркон
В США назвали самое опасное оружие России

MWM назвал российский фрегат с ракетами "Циркон" самым опасным боевым кораблем

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкХодовые испытания фрегата "Маршал Шапошников"
Ходовые испытания фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ходовые испытания фрегата "Маршал Шапошников". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" фрегат "Маршал Шапошников" — самый опасный военно-морской корабль России, пишет американский журнал Military Watch.
"Для фрегата проекта 1155M "Маршал Шапошников" была реализована одна из самых амбициозных программ модернизации", — говорится в материале.
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"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года
27 января, 11:23
Согласно статье, с 2017 года российский противолодочный фрегат получил значительные усовершенствования датчиков, электроники и вооружения.
Внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в арсенал корабля журнал назвал наиболее продуманным усовершенствованием "Маршала Шапошникова", указав, что это оружие считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире.
«

"Несмотря на то что фрегат проекта 1155M изначально не разрабатывался для противокорабельных целей, благодаря одним только "Цирконам" он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение", — отметили в публикации.

По словам Владимира Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.
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