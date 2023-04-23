https://ria.ru/20230423/oruzhie-1867172408.html

В США назвали самое опасное оружие России

В США назвали самое опасное оружие России - РИА Новости, 23.04.2023

В США назвали самое опасное оружие России

Вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" фрегат "Маршал Шапошников" — самый опасный военно-морской корабль России, пишет американский журнал... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:21

2023-04-23T12:21

2023-04-23T13:46

россия

в мире

сша

маршал шапошников (корабль)

циркон

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" фрегат "Маршал Шапошников" — самый опасный военно-морской корабль России, пишет американский журнал Military Watch."Для фрегата проекта 1155M "Маршал Шапошников" была реализована одна из самых амбициозных программ модернизации", — говорится в материале.Согласно статье, с 2017 года российский противолодочный фрегат получил значительные усовершенствования датчиков, электроники и вооружения.Внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в арсенал корабля журнал назвал наиболее продуманным усовершенствованием "Маршала Шапошникова", указав, что это оружие считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире.По словам Владимира Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.

https://ria.ru/20230127/tsirkon-1847796317.html

https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html

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россия, в мире, сша, маршал шапошников (корабль), циркон