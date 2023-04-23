https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html

"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ

"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023

"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ

Попытки украинских военных пойти в наступление могут закончиться их окружением, сообщает Economist. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T01:30

2023-04-23T01:30

2023-04-23T02:24

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Попытки украинских военных пойти в наступление могут закончиться их окружением, сообщает Economist.Как написало издание, планируемое киевскими властями "контрнаступление" сопряжено с огромными рисками."При нападении Украине потребуется, чтобы ее войска превосходили численностью обороняющихся, а такое возможно лишь на отдельных участках. Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение", — говорится в публикации.Таким образом, Украине и ее западным покровителям следует готовиться к худшему или незначительным успехам при реализации этого плана, отметил британский журнал.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже есть у Украины, не позволит ВСУ его провести.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867132799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины