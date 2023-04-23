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"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
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01:30 23.04.2023 (обновлено: 02:24 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html
"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ
"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ
Попытки украинских военных пойти в наступление могут закончиться их окружением, сообщает Economist. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T01:30
2023-04-23T02:24
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Попытки украинских военных пойти в наступление могут закончиться их окружением, сообщает Economist.Как написало издание, планируемое киевскими властями "контрнаступление" сопряжено с огромными рисками."При нападении Украине потребуется, чтобы ее войска превосходили численностью обороняющихся, а такое возможно лишь на отдельных участках. Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение", — говорится в публикации.Таким образом, Украине и ее западным покровителям следует готовиться к худшему или незначительным успехам при реализации этого плана, отметил британский журнал.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже есть у Украины, не позволит ВСУ его провести.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867132799.html
https://ria.ru/20230422/bunt-1867102881.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ

Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение во время контрнаступления против России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Попытки украинских военных пойти в наступление могут закончиться их окружением, сообщает Economist.
Как написало издание, планируемое киевскими властями "контрнаступление" сопряжено с огромными рисками.
"При нападении Украине потребуется, чтобы ее войска превосходили численностью обороняющихся, а такое возможно лишь на отдельных участках. Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение", — говорится в публикации.
Таким образом, Украине и ее западным покровителям следует готовиться к худшему или незначительным успехам при реализации этого плана, отметил британский журнал.
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Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже есть у Украины, не позволит ВСУ его провести.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
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