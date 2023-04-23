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Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 23.04.2023 (обновлено: 19:11 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/obstrely-1867212447.html
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска в 18.35 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в очередной раз выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:50
2023-04-23T19:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в очередной раз выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 18.35 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 18.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка 20 ракетами из РСЗО

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в очередной раз выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 18.35 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 18.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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