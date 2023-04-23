https://ria.ru/20230423/obstrely-1867212447.html

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска в 18.35 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в очередной раз выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:50

2023-04-23T18:50

2023-04-23T19:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866831807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13e972921451b2ec313568f899e7c58.jpg

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в очередной раз выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 18.35 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 18.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика