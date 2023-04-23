Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 19.35 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено семь снарядов того же калибра, в 19.50 по Кировскому району выпустили 8 снарядов "натовского" калибра, добавили в представительстве. Также сообщалось об обстреле в 20.45 Ясиноватой, куда было выпущено пять снарядов 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.