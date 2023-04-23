https://ria.ru/20230423/obstrel-1867230561.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T21:42

2023-04-23T21:42

2023-04-23T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

кировский район

нато

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 19.35 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено семь снарядов того же калибра, в 19.50 по Кировскому району выпустили 8 снарядов "натовского" калибра, добавили в представительстве. Также сообщалось об обстреле в 20.45 Ясиноватой, куда было выпущено пять снарядов 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецк

ясиноватая

кировский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, ясиноватая, кировский район, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины