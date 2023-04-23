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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:42 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867230561.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T21:42
2023-04-23T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
кировский район
нато
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 19.35 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено семь снарядов того же калибра, в 19.50 по Кировскому району выпустили 8 снарядов "натовского" калибра, добавили в представительстве. Также сообщалось об обстреле в 20.45 Ясиноватой, куда было выпущено пять снарядов 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
донецк
ясиноватая
кировский район
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в мире, донецк, ясиноватая, кировский район, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Кировский район, НАТО, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 19.35 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено семь снарядов того же калибра, в 19.50 по Кировскому району выпустили 8 снарядов "натовского" калибра, добавили в представительстве. Также сообщалось об обстреле в 20.45 Ясиноватой, куда было выпущено пять снарядов 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяКировский районНАТОСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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