Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 23.04.2023 (обновлено: 18:15 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867206117.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 17.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:13
2023-04-23T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863812812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4604a46adc9041da3c82528e068c9ac3.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 17.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 17.50 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Яковлевка.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863812812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51f7e4e2ac0101511fc50bca205625a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДонецк после обстрела со стороны ВСУ
Донецк после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Донецк после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 17.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 17.50 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Яковлевка.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке
11 апреля, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала