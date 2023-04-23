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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 17.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:13

2023-04-23T18:13

2023-04-23T18:15

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 17.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 17.50 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Яковлевка.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины