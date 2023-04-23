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В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 23.04.2023 (обновлено: 00:23 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138480.html
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина - РИА Новости, 23.04.2023
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина
Женщина 1943 года рождения пострадала в результате обстрела Новой Каховки, российские следователи проведут расследование преступлений украинских боевиков в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T00:14
2023-04-23T00:23
специальная военная операция на украине
новая каховка
запорожская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Женщина 1943 года рождения пострадала в результате обстрела Новой Каховки, российские следователи проведут расследование преступлений украинских боевиков в Херсонской и Запорожской областях, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Следователи СК России расследуют факты преступных действий украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях. По сообщению органов исполнительной власти Херсонской области, украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке. В результате этого снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавшая. Местная жительница 1943 года рождения госпитализирована с множественными осколочными ранениями ноги", - говорится в сообщении. Также уточняется, что украинские националисты подорвали Мелитопольское локомотивное депо.
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новая каховка
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новая каховка, запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Запорожская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина

СК: женщина 1943 года рождения пострадала от украинского обстрела в Новой Каховке

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Женщина 1943 года рождения пострадала в результате обстрела Новой Каховки, российские следователи проведут расследование преступлений украинских боевиков в Херсонской и Запорожской областях, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"Следователи СК России расследуют факты преступных действий украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях. По сообщению органов исполнительной власти Херсонской области, украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке. В результате этого снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавшая. Местная жительница 1943 года рождения госпитализирована с множественными осколочными ранениями ноги", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что украинские националисты подорвали Мелитопольское локомотивное депо.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаЗапорожская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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