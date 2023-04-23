https://ria.ru/20230423/obstrel-1867138480.html
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина - РИА Новости, 23.04.2023
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина
Женщина 1943 года рождения пострадала в результате обстрела Новой Каховки, российские следователи проведут расследование преступлений украинских боевиков в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T00:14
2023-04-23T00:14
2023-04-23T00:23
специальная военная операция на украине
новая каховка
запорожская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Женщина 1943 года рождения пострадала в результате обстрела Новой Каховки, российские следователи проведут расследование преступлений украинских боевиков в Херсонской и Запорожской областях, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Следователи СК России расследуют факты преступных действий украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях. По сообщению органов исполнительной власти Херсонской области, украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке. В результате этого снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавшая. Местная жительница 1943 года рождения госпитализирована с множественными осколочными ранениями ноги", - говорится в сообщении. Также уточняется, что украинские националисты подорвали Мелитопольское локомотивное депо.
https://ria.ru/20230422/genotsid-1867099835.html
новая каховка
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новая каховка, запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Запорожская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке пострадала женщина
СК: женщина 1943 года рождения пострадала от украинского обстрела в Новой Каховке