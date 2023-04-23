https://ria.ru/20230423/nastuplenie-1867181731.html

В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск

В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск - РИА Новости, 23.04.2023

В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:02

2023-04-23T14:02

2023-04-23T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

эстония

ханно певкур

украина

вооруженные силы украины

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. "Если послушать мнения, звучавшие на базе "Рамштайн", то может пройти еще примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", - сказал в воскресенье Певкур порталу государственного телерадиовещания ERR. По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине. "Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Довольно много техники уже переброшено на Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы ждут улучшения погоды…" - считает глава минобороны Эстонии. Певкур отметил, что, кроме средств противовоздушной обороны, украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, ханно певкур, украина, вооруженные силы украины