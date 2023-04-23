Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/nastuplenie-1867181731.html
В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск
В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск - РИА Новости, 23.04.2023
В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:02
2023-04-23T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
ханно певкур
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. "Если послушать мнения, звучавшие на базе "Рамштайн", то может пройти еще примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", - сказал в воскресенье Певкур порталу государственного телерадиовещания ERR. По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине. "Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Довольно много техники уже переброшено на Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы ждут улучшения погоды…" - считает глава минобороны Эстонии. Певкур отметил, что, кроме средств противовоздушной обороны, украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html
эстония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, ханно певкур, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Ханно Певкур, Украина, Вооруженные силы Украины
В Эстонии предположили, когда начнется наступление украинских войск

Глава Минобороны Эстонии Певкур считает, что наступление ВСУ начнется через месяц

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. "Если послушать мнения, звучавшие на базе "Рамштайн", то может пройти еще примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", - сказал в воскресенье Певкур порталу государственного телерадиовещания ERR.
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Украине разрешили бить вглубь России
Вчера, 08:00
"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Довольно много техники уже переброшено на Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы ждут улучшения погоды…" - считает глава минобороны Эстонии.
Певкур отметил, что, кроме средств противовоздушной обороны, украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
"Их тут деcятки". Кто оказался зажат на линии фронта
22 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияХанно ПевкурУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала