https://ria.ru/20230423/moskva-1867164845.html
Более 30 сотрудников ЦОМП будут дежурить в метро Москвы на Красную горку
Более 30 сотрудников ЦОМП будут дежурить в метро Москвы на Красную горку - РИА Новости, 23.04.2023
Более 30 сотрудников ЦОМП будут дежурить в метро Москвы на Красную горку
Более 30 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на 26 станциях столичного метро в воскресенье на Красную горку, сообщили в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:28
2023-04-23T10:28
2023-04-23T10:28
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максим ликсутов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 30 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на 26 станциях столичного метро в воскресенье на Красную горку, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы. Ранее ведомство сообщало об усилении работы транспорта до кладбищ Москвы на Красную горку, власти усилят работу и контроль за действующими маршрутами до 18 кладбищ, а также запустят 35 специальных маршрутов ещё до 16 кладбищ. "На Красную горку, 23 апреля, сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро. Они ответят на вопросы о маршрутах к храмам и мемориальным комплексам, объяснят, как найти нужный автобус, подскажут, где ближайшая остановка", - говорится в сообщении. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры метро смогут узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с желтой вставкой.
https://ria.ru/20230423/traditsiya-1866944456.html
https://ria.ru/20230420/krasnaya_gorka-1866664782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов
Религия, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Более 30 сотрудников ЦОМП будут дежурить в метро Москвы на Красную горку
Более 30 сотрудников ЦОМП будут дежурить в метро Москвы в воскресенье на Красную горку