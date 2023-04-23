https://ria.ru/20230423/medosmotr-1867174288.html

Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров

Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров - РИА Новости, 23.04.2023

Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров

Правительство России одобрило порядок проведения различных видов медицинских осмотров, которые необходимы для отдельных категорий работников согласно другим... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:47

2023-04-23T12:47

2023-04-23T12:47

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило порядок проведения различных видов медицинских осмотров, которые необходимы для отдельных категорий работников согласно другим законам РФ, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проект дополняет полномочия по утверждению порядка проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров и медосмотров в течение рабочего дня. Их необходимость устанавливают другие законы РФ для отдельных категорий работников.

https://ria.ru/20211210/medosmotr-1763121564.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия