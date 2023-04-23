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Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров - РИА Новости, 23.04.2023
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12:47 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/medosmotr-1867174288.html
Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров
Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров - РИА Новости, 23.04.2023
Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров
Правительство России одобрило порядок проведения различных видов медицинских осмотров, которые необходимы для отдельных категорий работников согласно другим... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:47
2023-04-23T12:47
общество
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило порядок проведения различных видов медицинских осмотров, которые необходимы для отдельных категорий работников согласно другим законам РФ, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проект дополняет полномочия по утверждению порядка проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров и медосмотров в течение рабочего дня. Их необходимость устанавливают другие законы РФ для отдельных категорий работников.
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общество, россия
Общество, Россия
Для отдельных категорий работников одобрили порядок проведения медосмотров

Правительство одобрило порядок проведения медосмотров для отдельных категорий работников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило порядок проведения различных видов медицинских осмотров, которые необходимы для отдельных категорий работников согласно другим законам РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Как уточняется, проект дополняет полномочия по утверждению порядка проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров и медосмотров в течение рабочего дня. Их необходимость устанавливают другие законы РФ для отдельных категорий работников.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей
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