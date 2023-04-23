https://ria.ru/20230423/kultura-1867176082.html
Статус Совета по сохранению объектов культурного наследия одобрен
Статус Совета по сохранению объектов культурного наследия одобрен - РИА Новости, 23.04.2023
Статус Совета по сохранению объектов культурного наследия одобрен
Правительство России одобрило проект законодательного закрепления правового статуса Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:14
2023-04-23T13:14
2023-04-23T13:14
культура
россия
культура
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект законодательного закрепления правового статуса Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проектом предлагается закрепить правовой статус Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на законодательном уровне.
https://ria.ru/20221223/yunesko-1840689057.html
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РИА Новости
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россия, культура
Культура, Россия, Культура
Статус Совета по сохранению объектов культурного наследия одобрен
Правительство одобрило статус Совета по сохранению и охране объектов культурного наследия
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Правительство России одобрило проект законодательного закрепления правового статуса Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, сообщается на сайте кабмина
.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предлагается закрепить правовой статус Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на законодательном уровне.
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