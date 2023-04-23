https://ria.ru/20230423/kultura-1867176082.html

Статус Совета по сохранению объектов культурного наследия одобрен

Статус Совета по сохранению объектов культурного наследия одобрен - РИА Новости, 23.04.2023

Статус Совета по сохранению объектов культурного наследия одобрен

Правительство России одобрило проект законодательного закрепления правового статуса Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:14

2023-04-23T13:14

2023-04-23T13:14

культура

россия

культура

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект законодательного закрепления правового статуса Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проектом предлагается закрепить правовой статус Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на законодательном уровне.

https://ria.ru/20221223/yunesko-1840689057.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, культура