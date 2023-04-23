На севере Косово сербское большинство бойкотирует выборы
На местных выборах на севере Косово из-за бойкота сербского большинства нет избирателей
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Сотрудники полиции в Косовска-Митровице. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии в воскресенье проходят без участия избирателей из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов, передает портал Kosovo online.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич выбирают главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане.
Правом голоса обладают свыше 45 тысяч человек, из которых, по данным официального Белграда, албанцы составляют менее двух процентов, явка ожидаются соответствующая. Косовоалбанские власти установили специальные металлические контейнеры для проведения голосования. Всего на севере края размещены 19 таких "избирательных участков" во дворах отделений полиции и на трассах. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), за его ходом следят 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО.
"На севере Косово в 7.00 (8.00 мск) открыты контейнеры для волеизъявления, улицы особенно пустые, кроме полицейских, которые находятся перед контейнерами, джипов миссии НАТО KFOR и журналистов нет никого", - передает портал. Отмечается, что косовские "полицейские" не пустили журналистов и наблюдателей внутрь нескольких "участков" в контейнерах.
Избирком в Приштине зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения Самоопределение косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович претендует на пост главы Звечана.
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"Независимая кандидат на пост градоначальника Звечана Сладжана Пантович в одиночку проголосовала утром, на место для голосования приехала под охраной полиции. После краткого обращения к СМИ она уехала в гражданском автомобиле также под охраной полиции", - указал портал.
Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись".
Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики.
Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии. По его мнению, после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании ССО.