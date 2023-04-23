https://ria.ru/20230423/khlopok-1867197247.html

Во Владимирской области проверяют сообщение о громком хлопке

Во Владимирской области проверяют сообщение о громком хлопке - РИА Новости, 23.04.2023

Во Владимирской области проверяют сообщение о громком хлопке

Сообщение о "громком хлопке" в лесополосе проверяют правоохранительные органы во Владимирской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:52

2023-04-23T16:52

2023-04-23T16:52

происшествия

владимирская область

петушинский район

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РЯЗАНЬ, 23 апр – РИА Новости. Сообщение о "громком хлопке" в лесополосе проверяют правоохранительные органы во Владимирской области, сообщило правительство региона. "Правоохранительные органы Владимирской области проводят проверку сообщения жителя Петушинского района о громком хлопке в лесополосе", - говорится в сообщении в телеграм-канале региональных властей. Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу. Пострадавших, а также угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

https://ria.ru/20230423/kobalt-1867187706.html

владимирская область

петушинский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владимирская область, петушинский район