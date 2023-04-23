Канада приостанавливает работу посольства в Судане
Канада приостанавливает работу посольства в Судане на фоне эскалации ситуации в стране
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Канада приостанавливает работу посольства в Судане на фоне эскалации ситуации в стране, сообщает министерство иностранных дел.
"Ситуация в Судане стремительно ухудшается, в связи с чем стало невозможным обеспечивать безопасность наших сотрудников в Хартуме. После консультаций с послом Канады в Судане было принято решение временно приостановить нашу деятельность в Судане. Канадские дипломаты будут временно работать из безопасного места за пределами страны", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что работа посольства возобновится, как только улучшится ситуация с безопасностью.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. В воскресенье власти Франции также начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его государство тоже принимает участие в эвакуации граждан из Судана. Испания, Италия и Швеция заявили о подготовке к эвакуации соотечественников в ближайшее время.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.