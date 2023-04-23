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Канада приостанавливает работу посольства в Судане - РИА Новости, 23.04.2023
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16:11 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/kanada-1867193635.html
Канада приостанавливает работу посольства в Судане
Канада приостанавливает работу посольства в Судане - РИА Новости, 23.04.2023
Канада приостанавливает работу посольства в Судане
Канада приостанавливает работу посольства в Судане на фоне эскалации ситуации в стране, сообщает министерство иностранных дел. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:11
2023-04-23T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
судан
канада
хартум (город)
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Канада приостанавливает работу посольства в Судане на фоне эскалации ситуации в стране, сообщает министерство иностранных дел. "Ситуация в Судане стремительно ухудшается, в связи с чем стало невозможным обеспечивать безопасность наших сотрудников в Хартуме. После консультаций с послом Канады в Судане было принято решение временно приостановить нашу деятельность в Судане. Канадские дипломаты будут временно работать из безопасного места за пределами страны", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что работа посольства возобновится, как только улучшится ситуация с безопасностью. Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. В воскресенье власти Франции также начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его государство тоже принимает участие в эвакуации граждан из Судана. Испания, Италия и Швеция заявили о подготовке к эвакуации соотечественников в ближайшее время. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867184702.html
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в мире, судан, канада, хартум (город), столкновения в хартуме
Специальная военная операция на Украине, В мире, Судан, Канада, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Канада приостанавливает работу посольства в Судане

Канада приостанавливает работу посольства в Судане на фоне эскалации ситуации в стране

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Канада приостанавливает работу посольства в Судане на фоне эскалации ситуации в стране, сообщает министерство иностранных дел.
"Ситуация в Судане стремительно ухудшается, в связи с чем стало невозможным обеспечивать безопасность наших сотрудников в Хартуме. После консультаций с послом Канады в Судане было принято решение временно приостановить нашу деятельность в Судане. Канадские дипломаты будут временно работать из безопасного места за пределами страны", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что работа посольства возобновится, как только улучшится ситуация с безопасностью.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. В воскресенье власти Франции также начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его государство тоже принимает участие в эвакуации граждан из Судана. Испания, Италия и Швеция заявили о подготовке к эвакуации соотечественников в ближайшее время.
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В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСуданКанадаХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
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