https://ria.ru/20230423/kakhovka-1867169282.html

Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке

Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T11:44

2023-04-23T11:44

2023-04-23T12:06

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. Один из снарядов попал в жилой дом. Информация по пострадавшим и жертвам уточняется, на место выехали власти города и спасатели. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.

https://ria.ru/20230423/donetsk-1867163097.html

херсонская область

новая каховка

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , новая каховка, россия, происшествия