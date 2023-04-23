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Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 23.04.2023 (обновлено: 12:06 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/kakhovka-1867169282.html
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:44
2023-04-23T12:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. Один из снарядов попал в жилой дом. Информация по пострадавшим и жертвам уточняется, на место выехали власти города и спасатели. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230423/donetsk-1867163097.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Происшествия
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке

© Фото : пресс-служба администрации Новокаховского городского округаСотрудники МЧС ликвидируют последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : пресс-служба администрации Новокаховского городского округа
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram-канале.
«

"Укронацисты наносят артиллерийские удары по домам мирных жителей", — заявили в ведомстве.

Один из снарядов попал в жилой дом.
Информация по пострадавшим и жертвам уточняется, на место выехали власти города и спасатели.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Вчера, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаРоссияПроисшествия
 
 
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