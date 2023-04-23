https://ria.ru/20230423/kakhovka-1867169282.html
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:44
2023-04-23T11:44
2023-04-23T12:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. Один из снарядов попал в жилой дом. Информация по пострадавшим и жертвам уточняется, на место выехали власти города и спасатели. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230423/donetsk-1867163097.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска открыли огонь по Новой Каховке
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке