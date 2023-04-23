https://ria.ru/20230423/izbienie-1867203505.html

На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом

На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом - РИА Новости, 23.04.2023

На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом

Отчима, переломавшего девочке кости лица, задержали в Алтайском крае, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:51

2023-04-23T17:51

2023-04-23T17:51

происшествия

алтайский край

барнаул

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49868/56/498685679_0:30:2647:1519_1920x0_80_0_0_4d5ba06f28d09d15550eda7203986d78.jpg

БАРНАУЛ, 23 апр - РИА Новости. Отчима, переломавшего девочке кости лица, задержали в Алтайском крае, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что все началось с конфликта мужчины с сожительницей, матерью девочки. Они отдыхали в кафе, где между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности. "Вернувшись домой утром, мужчина избил женщину. После этого злоумышленник нанес кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ребенок находится в реанимационном отделении больницы. В настоящее время подозреваемый задержан следователем СК, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК. Ход расследования уголовного дела контролирует региональная прокуратура. "Также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних, выявление причин и условий произошедшего", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20230201/rebenok-1849037763.html

https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html

алтайский край

барнаул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, алтайский край, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)