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На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом - РИА Новости, 23.04.2023
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17:51 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/izbienie-1867203505.html
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом - РИА Новости, 23.04.2023
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом
Отчима, переломавшего девочке кости лица, задержали в Алтайском крае, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:51
2023-04-23T17:51
происшествия
алтайский край
барнаул
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 23 апр - РИА Новости. Отчима, переломавшего девочке кости лица, задержали в Алтайском крае, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что все началось с конфликта мужчины с сожительницей, матерью девочки. Они отдыхали в кафе, где между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности. "Вернувшись домой утром, мужчина избил женщину. После этого злоумышленник нанес кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ребенок находится в реанимационном отделении больницы. В настоящее время подозреваемый задержан следователем СК, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК. Ход расследования уголовного дела контролирует региональная прокуратура. "Также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних, выявление причин и условий произошедшего", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20230201/rebenok-1849037763.html
https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом

На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом, мужчину задержали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДетская больница, вход в реанимацию
Детская больница, вход в реанимацию - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Детская больница, вход в реанимацию. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 23 апр - РИА Новости. Отчима, переломавшего девочке кости лица, задержали в Алтайском крае, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все началось с конфликта мужчины с сожительницей, матерью девочки. Они отдыхали в кафе, где между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности.
"Вернувшись домой утром, мужчина избил женщину. После этого злоумышленник нанес кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ребенок находится в реанимационном отделении больницы. В настоящее время подозреваемый задержан следователем СК, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.
Ход расследования уголовного дела контролирует региональная прокуратура.
"Также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних, выявление причин и условий произошедшего", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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