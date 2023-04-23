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На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом - РИА Новости, 23.04.2023
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом
Отчима, переломавшего девочке кости лица, задержали в Алтайском крае, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:51
2023-04-23T17:51
2023-04-23T17:51
происшествия
алтайский край
барнаул
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 23 апр - РИА Новости. Отчима, переломавшего девочке кости лица, задержали в Алтайском крае, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что все началось с конфликта мужчины с сожительницей, матерью девочки. Они отдыхали в кафе, где между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности. "Вернувшись домой утром, мужчина избил женщину. После этого злоумышленник нанес кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ребенок находится в реанимационном отделении больницы. В настоящее время подозреваемый задержан следователем СК, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК. Ход расследования уголовного дела контролирует региональная прокуратура. "Также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних, выявление причин и условий произошедшего", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20230201/rebenok-1849037763.html
https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом, мужчину задержали