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Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 23.04.2023
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12:55 23.04.2023 (обновлено: 14:52 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/germaniya-1867174871.html
Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов
Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 23.04.2023
Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов
Германия напрасно отказалась от дипломатии при конфликте на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкой... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:55
2023-04-23T14:52
в мире
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БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Германия напрасно отказалась от дипломатии при конфликте на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. "Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок. — Прим. ред.) считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Это беспокоит многих — и меня тоже. Дипломатия всегда является средством умиротворения конфликтов. Я считаю неправильным, что Германия отказалась от этой позиции. И число людей в Германии, которые тоже так считают, растет с каждым днем", — сказал он. При этом на вопрос издания, верит ли он в окончание конфликта на Украине в этом году, политик отметил, что "это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от дипломатического урегулирования. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения Москвы и ситуацию "на земле", но украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230422/germaniya-1867089095.html
https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867108071.html
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в мире, германия, украина, россия, анналена бербок, сергей лавров, михаэль кречмер, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Анналена Бербок, Сергей Лавров, Михаэль Кречмер, НАТО
Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов

Премьер Саксонии назвал отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине неправильным

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Германия напрасно отказалась от дипломатии при конфликте на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
"Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок. — Прим. ред.) считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Это беспокоит многих — и меня тоже. Дипломатия всегда является средством умиротворения конфликтов. Я считаю неправильным, что Германия отказалась от этой позиции. И число людей в Германии, которые тоже так считают, растет с каждым днем", — сказал он.
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При этом на вопрос издания, верит ли он в окончание конфликта на Украине в этом году, политик отметил, что "это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от дипломатического урегулирования. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения Москвы и ситуацию "на земле", но украинский режим в этом не заинтересован.
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