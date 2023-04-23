https://ria.ru/20230423/germaniya-1867174871.html

Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов

Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 23.04.2023

Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов

Германия напрасно отказалась от дипломатии при конфликте на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкой... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:55

2023-04-23T12:55

2023-04-23T14:52

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украина

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анналена бербок

сергей лавров

михаэль кречмер

нато

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БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Германия напрасно отказалась от дипломатии при конфликте на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. "Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок. — Прим. ред.) считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Это беспокоит многих — и меня тоже. Дипломатия всегда является средством умиротворения конфликтов. Я считаю неправильным, что Германия отказалась от этой позиции. И число людей в Германии, которые тоже так считают, растет с каждым днем", — сказал он. При этом на вопрос издания, верит ли он в окончание конфликта на Украине в этом году, политик отметил, что "это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от дипломатического урегулирования. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения Москвы и ситуацию "на земле", но украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230422/germaniya-1867089095.html

https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867108071.html

германия

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, анналена бербок, сергей лавров, михаэль кречмер, нато