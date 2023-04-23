Премьер Саксонии осудил решение о высылке российских дипломатов
Премьер Саксонии назвал отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине неправильным
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Германия напрасно отказалась от дипломатии при конфликте на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
"Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок. — Прим. ред.) считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Это беспокоит многих — и меня тоже. Дипломатия всегда является средством умиротворения конфликтов. Я считаю неправильным, что Германия отказалась от этой позиции. И число людей в Германии, которые тоже так считают, растет с каждым днем", — сказал он.
При этом на вопрос издания, верит ли он в окончание конфликта на Украине в этом году, политик отметил, что "это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от дипломатического урегулирования. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения Москвы и ситуацию "на земле", но украинский режим в этом не заинтересован.