https://ria.ru/20230423/frantsiya-1867166245.html

Во Франции автомобилист въехал в толпу

Во Франции автомобилист въехал в толпу - РИА Новости, 23.04.2023

Во Франции автомобилист въехал в толпу

Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T10:51

2023-04-23T10:51

2023-04-23T10:51

в мире

франция

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes. Как сообщается, инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. "Фестиваль в Берк-сюр-Мер в субботу обернулся трагедией. Автомобиль, водитель которого "потерял управление", "случайно сбил" десять пешеходов в субботу во время "международной встречи владельцев воздушных змеев"", - передает издание.

https://ria.ru/20230415/frantsiya-1865507344.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция