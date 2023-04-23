https://ria.ru/20230423/frantsiya-1867166245.html
Во Франции автомобилист въехал в толпу
Во Франции автомобилист въехал в толпу - РИА Новости, 23.04.2023
Во Франции автомобилист въехал в толпу
Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:51
2023-04-23T10:51
2023-04-23T10:51
в мире
франция
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes. Как сообщается, инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. "Фестиваль в Берк-сюр-Мер в субботу обернулся трагедией. Автомобиль, водитель которого "потерял управление", "случайно сбил" десять пешеходов в субботу во время "международной встречи владельцев воздушных змеев"", - передает издание.
https://ria.ru/20230415/frantsiya-1865507344.html
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции автомобилист въехал в толпу
Во Франции автомобилист въехал в толпу, пострадали не менее 11 человек
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости.
Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes
.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.
"Фестиваль в Берк-сюр-Мер в субботу обернулся трагедией. Автомобиль, водитель которого "потерял управление", "случайно сбил" десять пешеходов в субботу во время "международной встречи владельцев воздушных змеев"", - передает издание.
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо