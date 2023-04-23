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Во Франции автомобилист въехал в толпу - РИА Новости, 23.04.2023
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10:51 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/frantsiya-1867166245.html
Во Франции автомобилист въехал в толпу
Во Франции автомобилист въехал в толпу - РИА Новости, 23.04.2023
Во Франции автомобилист въехал в толпу
Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:51
2023-04-23T10:51
в мире
франция
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes. Как сообщается, инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. "Фестиваль в Берк-сюр-Мер в субботу обернулся трагедией. Автомобиль, водитель которого "потерял управление", "случайно сбил" десять пешеходов в субботу во время "международной встречи владельцев воздушных змеев"", - передает издание.
https://ria.ru/20230415/frantsiya-1865507344.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции автомобилист въехал в толпу

Во Франции автомобилист въехал в толпу, пострадали не менее 11 человек

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает издание 20 Minutes.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.
"Фестиваль в Берк-сюр-Мер в субботу обернулся трагедией. Автомобиль, водитель которого "потерял управление", "случайно сбил" десять пешеходов в субботу во время "международной встречи владельцев воздушных змеев"", - передает издание.
Полицейский во Франции - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо
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