https://ria.ru/20230423/energosistema-1867175808.html

Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы

Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы - РИА Новости, 23.04.2023

Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы

Энергосистема Калининградской области на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме, сообщили... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:09

2023-04-23T13:09

2023-04-23T13:09

экономика

россия

калининградская область

литва

со еэс

россети

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Энергосистема Калининградской области на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме, сообщили "Россети" и "Системный оператор Единой энергосистемы" (СО ЕЭС). "Калининградская энергосистема на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме", - говорится в сообщении СО ЕЭС. Состоялись испытания, на время которых специалисты "Россетей" отключили линии электропередачи 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие энергетические связи Калининградской области с Литовской Республикой. В течение 10 часов энергосистема области была отделена от энергосистемы Литвы, через которую присоединена к ЕЭС России. На период испытаний компания "Россети Янтарь" ввела режим технологической тишины, также сообщила энергокомпания: все плановые ремонты были приостановлены, усилено дежурство диспетчерского и оперативного персонала. СО отмечает, что в рамках проведенных испытаний подтверждена техническая готовность к работе в изолированном режиме, в том числе проведена оценка качества работы систем автоматического регулирования частоты и мощности на электростанциях.

https://ria.ru/20230405/grossi-1863156542.html

https://ria.ru/20230124/baltika-1847069471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, калининградская область, литва, со еэс, россети