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Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы - РИА Новости, 23.04.2023
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13:09 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/energosistema-1867175808.html
Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы
Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы - РИА Новости, 23.04.2023
Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы
Энергосистема Калининградской области на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме, сообщили... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:09
2023-04-23T13:09
экономика
россия
калининградская область
литва
со еэс
россети
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Энергосистема Калининградской области на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме, сообщили "Россети" и "Системный оператор Единой энергосистемы" (СО ЕЭС). "Калининградская энергосистема на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме", - говорится в сообщении СО ЕЭС. Состоялись испытания, на время которых специалисты "Россетей" отключили линии электропередачи 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие энергетические связи Калининградской области с Литовской Республикой. В течение 10 часов энергосистема области была отделена от энергосистемы Литвы, через которую присоединена к ЕЭС России. На период испытаний компания "Россети Янтарь" ввела режим технологической тишины, также сообщила энергокомпания: все плановые ремонты были приостановлены, усилено дежурство диспетчерского и оперативного персонала. СО отмечает, что в рамках проведенных испытаний подтверждена техническая готовность к работе в изолированном режиме, в том числе проведена оценка качества работы систем автоматического регулирования частоты и мощности на электростанциях.
https://ria.ru/20230405/grossi-1863156542.html
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экономика, россия, калининградская область, литва, со еэс, россети
Экономика, Россия, Калининградская область, Литва, СО ЕЭС, Россети
Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы

Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы в изолированном режиме

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Энергосистема Калининградской области на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме, сообщили "Россети" и "Системный оператор Единой энергосистемы" (СО ЕЭС).
"Калининградская энергосистема на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме", - говорится в сообщении СО ЕЭС.
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Состоялись испытания, на время которых специалисты "Россетей" отключили линии электропередачи 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие энергетические связи Калининградской области с Литовской Республикой. В течение 10 часов энергосистема области была отделена от энергосистемы Литвы, через которую присоединена к ЕЭС России.
«
"Мероприятия подтвердили полную готовность энергосистемы региона к функционированию в режиме "острова" с сохранением бесперебойного электроснабжения потребителей", - добавляют "Россети".
На период испытаний компания "Россети Янтарь" ввела режим технологической тишины, также сообщила энергокомпания: все плановые ремонты были приостановлены, усилено дежурство диспетчерского и оперативного персонала.
СО отмечает, что в рамках проведенных испытаний подтверждена техническая готовность к работе в изолированном режиме, в том числе проведена оценка качества работы систем автоматического регулирования частоты и мощности на электростанциях.
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