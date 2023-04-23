Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы
Калининградская энергосистема подтвердила надежность работы в изолированном режиме
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Энергосистема Калининградской области на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме, сообщили "Россети" и "Системный оператор Единой энергосистемы" (СО ЕЭС).
"Калининградская энергосистема на испытаниях в очередной раз доказала способность надежно работать в изолированном от ЕЭС России режиме", - говорится в сообщении СО ЕЭС.
Состоялись испытания, на время которых специалисты "Россетей" отключили линии электропередачи 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие энергетические связи Калининградской области с Литовской Республикой. В течение 10 часов энергосистема области была отделена от энергосистемы Литвы, через которую присоединена к ЕЭС России.
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"Мероприятия подтвердили полную готовность энергосистемы региона к функционированию в режиме "острова" с сохранением бесперебойного электроснабжения потребителей", - добавляют "Россети".
На период испытаний компания "Россети Янтарь" ввела режим технологической тишины, также сообщила энергокомпания: все плановые ремонты были приостановлены, усилено дежурство диспетчерского и оперативного персонала.
СО отмечает, что в рамках проведенных испытаний подтверждена техническая готовность к работе в изолированном режиме, в том числе проведена оценка качества работы систем автоматического регулирования частоты и мощности на электростанциях.