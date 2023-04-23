https://ria.ru/20230423/donetsk-1867203215.html

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Украинские войска в 16.50 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:49

2023-04-23T17:49

2023-04-23T17:49

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 16.50 по Киевскому району Донецка было выпущено три снаряда того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины