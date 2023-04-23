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Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска в 16.50 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:49
2023-04-23T17:49
2023-04-23T17:49
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 16.50 по Киевскому району Донецка было выпущено три снаряда того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов натовского калибра по Донецку