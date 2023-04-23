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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 23.04.2023
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15:55 23.04.2023 (обновлено: 15:57 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/donetsk-1867191877.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:55
2023-04-23T15:57
происшествия
петровский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 15.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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происшествия, петровский район, донецк, сцкк
Происшествия, Петровский район, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 15.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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