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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:55
2023-04-23T15:55
2023-04-23T15:57
происшествия
петровский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 15.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петровский район, донецк, сцкк
Происшествия, Петровский район, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО