https://ria.ru/20230423/donetsk-1867191877.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:55

2023-04-23T15:55

2023-04-23T15:57

происшествия

петровский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 15.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867183597.html

петровский район

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петровский район, донецк, сцкк