https://ria.ru/20230423/donetsk-1867163097.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 23.04.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами

Украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T10:02

2023-04-23T10:02

2023-04-23T10:13

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Ранее в воскресенье представительство также зафиксировало обстрел Кировского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк