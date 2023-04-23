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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 23.04.2023 (обновлено: 10:13 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/donetsk-1867163097.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:02
2023-04-23T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Ранее в воскресенье представительство также зафиксировало обстрел Кировского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ранее в воскресенье представительство также зафиксировало обстрел Кировского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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