Рейтинг@Mail.ru
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/diplomatiya-1867175061.html
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ - РИА Новости, 23.04.2023
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ
Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:58
2023-04-23T12:58
в мире
россия
йемен
сирия
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dfcb64313fecf9e095bbc8b3da993c.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива, заявили в воскресенье в МИД РФ. "В ходе доверительной беседы состоялся обмен мнениями и координация подходов по актуальным вопросам ближневосточной проблематики с упором на складывающуюся ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html
россия
йемен
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f267cba0512b169f4d8ead1956885360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, йемен, сирия, михаил богданов
В мире, Россия, Йемен, Сирия, Михаил Богданов
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ

Замглавы МИД Богданов обсудил с дипломатическим советником главы ОАЭ ситуацию в Судане

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива, заявили в воскресенье в МИД РФ.
"В ходе доверительной беседы состоялся обмен мнениями и координация подходов по актуальным вопросам ближневосточной проблематики с упором на складывающуюся ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции
Вчера, 12:33
 
В миреРоссияЙеменСирияМихаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала