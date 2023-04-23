https://ria.ru/20230423/diplomatiya-1867175061.html

Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ

Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ - РИА Новости, 23.04.2023

Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ

Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:58

2023-04-23T12:58

2023-04-23T12:58

в мире

россия

йемен

сирия

михаил богданов

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива, заявили в воскресенье в МИД РФ. "В ходе доверительной беседы состоялся обмен мнениями и координация подходов по актуальным вопросам ближневосточной проблематики с упором на складывающуюся ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, йемен, сирия, михаил богданов