https://ria.ru/20230423/diplomatiya-1867175061.html
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ - РИА Новости, 23.04.2023
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ
Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:58
2023-04-23T12:58
2023-04-23T12:58
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йемен
сирия
михаил богданов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива, заявили в воскресенье в МИД РФ. "В ходе доверительной беседы состоялся обмен мнениями и координация подходов по актуальным вопросам ближневосточной проблематики с упором на складывающуюся ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, йемен, сирия, михаил богданов
В мире, Россия, Йемен, Сирия, Михаил Богданов
Богданов встретился с дипломатическим советником президента ОАЭ
Замглавы МИД Богданов обсудил с дипломатическим советником главы ОАЭ ситуацию в Судане
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов 22 апреля в Дубае обсудил с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива, заявили в воскресенье в МИД РФ.
"В ходе доверительной беседы состоялся обмен мнениями и координация подходов по актуальным вопросам ближневосточной проблематики с упором на складывающуюся ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
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