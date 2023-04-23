https://ria.ru/20230423/belorussiya-1867173803.html

Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп

Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп - РИА Новости, 23.04.2023

Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп

В рамках проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп, сообщила... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:43

2023-04-23T12:43

2023-04-23T12:43

белоруссия

безопасность

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МИНСК, 23 апр - РИА Новости. В рамках проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время. Среди них - авиационный отряд беспилотных авиационных комплексов. Отряд проводит разведку местности с воздуха для выявления диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований условного противника", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье. В ведомстве пояснили, что с помощью беспилотных авиакомплексов возможны фотографирование и составление фотопланов местности, корректировка огня артиллерии, танков из закрытых огневых позиций, минометных расчетов и многое другое.

https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, безопасность