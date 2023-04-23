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Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп - РИА Новости, 23.04.2023
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12:43 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/belorussiya-1867173803.html
Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп
Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп - РИА Новости, 23.04.2023
Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп
В рамках проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп, сообщила... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:43
2023-04-23T12:43
белоруссия
безопасность
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МИНСК, 23 апр - РИА Новости. В рамках проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время. Среди них - авиационный отряд беспилотных авиационных комплексов. Отряд проводит разведку местности с воздуха для выявления диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований условного противника", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье. В ведомстве пояснили, что с помощью беспилотных авиакомплексов возможны фотографирование и составление фотопланов местности, корректировка огня артиллерии, танков из закрытых огневых позиций, минометных расчетов и многое другое.
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белоруссия, безопасность
Белоруссия, Безопасность
Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп

Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп при проверке боеготовности

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 23 апр - РИА Новости. В рамках проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время. Среди них - авиационный отряд беспилотных авиационных комплексов. Отряд проводит разведку местности с воздуха для выявления диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований условного противника", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.
В ведомстве пояснили, что с помощью беспилотных авиакомплексов возможны фотографирование и составление фотопланов местности, корректировка огня артиллерии, танков из закрытых огневых позиций, минометных расчетов и многое другое.
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