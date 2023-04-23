https://ria.ru/20230423/bdrm-1867218520.html

Волонтеры из Свердловской области передали Вооруженным силам два БРДМ

Волонтеры из Свердловской области передали Вооруженным силам два БРДМ - РИА Новости, 23.04.2023

Волонтеры из Свердловской области передали Вооруженным силам два БРДМ

Волонтеры из Свердловской области приобрели и передали две бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) для нужд Вооруженных сил России на личные... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:38

2023-04-23T19:38

2023-04-23T19:38

специальная военная операция на украине

свердловская область

донецкая народная республика

россия

ян гагин

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Волонтеры из Свердловской области приобрели и передали две бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) для нужд Вооруженных сил России на личные средства, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Обе машины были куплены на деньги волонтеров, на пожертвования граждан Свердловской области. …Война - дело недешевое, и, к сожалению, любые автомобили, тем более повышенной проходимости, и даже коптеры, …являются расходниками на войне, поэтому любое из подразделений всегда радо таким подаркам", - отметил Гагин. Советник уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Рассохин добавил, что "волонтерское движение это очень здорово, оно очень сильно помогает здесь, на фронте". "Я выражаю огромную благодарность предпринимателям из ассоциации "Z", которые предоставили этим машины", - указал он. В ближайшее время техники одного из подразделений ВС РФ доведут эти машины до состояния боевой готовности. "Мы сегодня приняли две машины БРДМ, они технически исправны, нужно немножко довести до ума, наши механики поработают - к бою будут готовы. Будут работать в одном из подразделений Вооруженных сил", - сказал один из техников. Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

https://ria.ru/20230413/pomosch-1864960507.html

свердловская область

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

свердловская область, донецкая народная республика, россия, ян гагин