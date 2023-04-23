https://ria.ru/20230423/artemovsk-1867177002.html

Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске

Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске - РИА Новости, 23.04.2023

Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске

Штурмовые отряды освободили еще два квартала в западной части Артемовска, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:28

2023-04-23T13:28

2023-04-23T13:36

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_e6247384e20bc9c040a6a9b91ed45c21.jpg

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще два квартала в западной части Артемовска, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Григоровки и Калинина в ДНР авиация и артиллерия "Южной" группировки войск поразили резервы противника.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867158886.html

артемовск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовск, россия, в мире, украина