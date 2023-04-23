https://ria.ru/20230423/artemovsk-1867177002.html
Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске - РИА Новости, 23.04.2023
Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
Штурмовые отряды освободили еще два квартала в западной части Артемовска, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:28
2023-04-23T13:28
2023-04-23T13:36
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще два квартала в западной части Артемовска, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Григоровки и Калинина в ДНР авиация и артиллерия "Южной" группировки войск поразили резервы противника.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867158886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, В мире, Украина
Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
Минобороны: российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске