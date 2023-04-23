https://ria.ru/20230423/argentina-1867139841.html
Аргентинский бизнес интересуется проектами с Россией, несмотря на санкции
Аргентинский бизнес интересуется проектами с Россией, несмотря на санкции - РИА Новости, 23.04.2023
Аргентинский бизнес интересуется проектами с Россией, несмотря на санкции
Аргентинский бизнес интересуется продолжением сотрудничества с Россией, несмотря на санкции Запада, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T00:57
2023-04-23T00:57
2023-04-23T01:03
россия
аргентина
сша
дмитрий феоктистов
трансмашхолдинг
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Аргентинский бизнес интересуется продолжением сотрудничества с Россией, несмотря на санкции Запада, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов. Он напомнил, что был воссоздан совет предпринимателей России и Аргентины. "Мы считаем, что он объединил неравнодушных аргентинских бизнесменов, которые нацелены на то, чтобы сейчас, в новых условиях, не боясь ничего, продолжать делать бизнес с Россией", - отметил Феоктистов. По словам посла, по большим проектам продвижения в последнее время нет. Однако это не связано исключительно с новой международной обстановкой, сложившейся после начала СВО. В каждом проекте есть свои объективные сложности. Так, например, в ядерной сфере - это продолжающиеся дискуссии в аргентинском научном сообществе о том, стоит ли вообще развивать ядерную энергетику или лучше сделать акцент на альтернативную, зеленую. У проекта по поставке транспортной техники, который выиграл "Трансмашхолдинг", свои причины. "Мы не смогли на данном этапе предложить Аргентине коммерческий кредит с госгарантиями, а просто покупать подвижной состав у нас аргентинцы не готовы. Экономика Аргентины пока находится в достаточно плачевном, уязвимом положении, поэтому она не может платить ни за что своими деньгами. Но Россия тоже не может все время раздавать кредиты", - сказал Феоктистов. "Так что у каждого крупного проекта есть свои какие-то основания и причины, почему они не были запущены. Но мы думаем , что на нынешнем этапе надо двигаться мелкими шагами. Мы не теряем оптимизма", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что посольство продолжает контакты с МИД, с другими министерствами и ведомствами, но каких-то новых инициатив нет. "Если даже они появляются, аргентинцы нам дают понять, что сейчас не время. Это опять же во всех сферах - и в политической, и в экономической, и в гуманитарной. Отводят глаза, пытаются найти какие-то объяснения, но все это сводится к тому, что сейчас не самое время, хотя мы им объясняем, что многие проекты, в том числе в гуманитарной сфере, культурной, спортивной не должны никак зависеть от политики", - рассказал Феоктистов.
https://ria.ru/20230423/argentina-1867139375.html
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россия, аргентина, сша, дмитрий феоктистов, трансмашхолдинг
Россия, Аргентина, США, Дмитрий Феоктистов, Трансмашхолдинг
Аргентинский бизнес интересуется проектами с Россией, несмотря на санкции
Посол России Феоктистов: санкции не отталкивают аргентинские компании от России
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Аргентинский бизнес интересуется продолжением сотрудничества с Россией, несмотря на санкции Запада, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
«
"Российские и аргентинские компании все равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные. Просто сейчас, я бы назвал его, переходный период, связанный с антироссийскими санкциями, с опасением вторичных санкций со стороны США, с проблемами в сфере логистики и трансграничных банковских переводов, период, когда аргентинский бизнес оказался в подвешенном состоянии, не понимая, как на практике выстраивать взаимоотношения. Естественно, эти сложности сказались и на нашем бизнесе", - сказал посол.
Он напомнил, что был воссоздан совет предпринимателей России и Аргентины
.
"Мы считаем, что он объединил неравнодушных аргентинских бизнесменов, которые нацелены на то, чтобы сейчас, в новых условиях, не боясь ничего, продолжать делать бизнес с Россией", - отметил Феоктистов.
По словам посла, по большим проектам продвижения в последнее время нет. Однако это не связано исключительно с новой международной обстановкой, сложившейся после начала СВО. В каждом проекте есть свои объективные сложности.
Так, например, в ядерной сфере - это продолжающиеся дискуссии в аргентинском научном сообществе о том, стоит ли вообще развивать ядерную энергетику или лучше сделать акцент на альтернативную, зеленую. У проекта по поставке транспортной техники, который выиграл "Трансмашхолдинг
", свои причины.
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"Мы не смогли на данном этапе предложить Аргентине коммерческий кредит с госгарантиями, а просто покупать подвижной состав у нас аргентинцы не готовы. Экономика Аргентины пока находится в достаточно плачевном, уязвимом положении, поэтому она не может платить ни за что своими деньгами. Но Россия тоже не может все время раздавать кредиты", - сказал Феоктистов.
"Так что у каждого крупного проекта есть свои какие-то основания и причины, почему они не были запущены. Но мы думаем , что на нынешнем этапе надо двигаться мелкими шагами. Мы не теряем оптимизма", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что посольство продолжает контакты с МИД, с другими министерствами и ведомствами, но каких-то новых инициатив нет.
"Если даже они появляются, аргентинцы нам дают понять, что сейчас не время. Это опять же во всех сферах - и в политической, и в экономической, и в гуманитарной. Отводят глаза, пытаются найти какие-то объяснения, но все это сводится к тому, что сейчас не самое время, хотя мы им объясняем, что многие проекты, в том числе в гуманитарной сфере, культурной, спортивной не должны никак зависеть от политики", - рассказал Феоктистов.
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