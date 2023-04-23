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В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/aleksandrovka-1867179491.html
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина получил ранение при обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:41
2023-04-23T13:41
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранение при обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранен мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В поселке Александровка в Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранение при обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранен мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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