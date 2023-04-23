https://ria.ru/20230423/aleksandrovka-1867179491.html
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина получил ранение при обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:41
2023-04-23T13:41
2023-04-23T13:41
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857325219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_770477c89280b48432cbe44f64cc1c6d.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранение при обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранен мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857325219_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_86c0a968189a5f9279aab891f5629430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В поселке Александровка в Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ