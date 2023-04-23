https://ria.ru/20230423/aleksandrovka-1867179491.html

В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023

В Александровке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина получил ранение при обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:41

2023-04-23T13:41

2023-04-23T13:41

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранение при обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранен мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия