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Международный день Матери-Земли

Международный день Матери-Земли - РИА Новости, 22.04.2023

Международный день Матери-Земли

Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T00:54

2023-04-22T00:54

2023-04-22T00:54

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Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН. В резолюции о провозглашении Международного дня Матери-Земли подчеркивается, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом и для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля. Термин "Мать-Земля" является общепринятым названием планеты Земля в ряде стран и регионов. Он отражает взаимозависимость, существующую между человеком, другими живыми существами и планетой. Традиция отмечать день Матери-Земли зародилась в США по инициативе экологического активиста, сенатора Гейлорда Нельсона. Решение привлечь внимание к проблеме состояния окружающей среды пришло к нему, когда он стал свидетелем крупного разлива нефти в 1969 году. Сенатор решил собрать инициативную команду, небезразличную к экологической ситуации, – в нее вошла группа студентов, которая впоследствии и занималась организацией праздника. Впервые День Земли праздновался 22 апреля 1970 года. Более 20 миллионов американцев, возмущенных разливами нефти, загрязнением воздуха и рек, вышли тогда на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с экологическим кризисом. Резонанс от проведения демонстрации был столь огромен, что сенат США принял решение не проводить заседаний в этот день, чтобы сенаторы тоже могли принять участие в празднике. Проведенное мероприятие являлось крупнейшей акцией гражданской активности, и правительствам пришлось прислушаться: были приняты законодательные акты по защите окружающей среды и созданы соответствующие агентства. С тех пор день Матери-Земли в США стали отмечать каждый год, а позже акция распространилась и на другие страны. Организаторы первого Дня Земли впоследствии основали международную неправительственную организацию Сеть "День Земли" (Earth Day Network – EARTHDAY.ORG), которая сейчас работает с более чем 75 тысячами партнеров из более 190 стран мира. Свою миссию Сеть "День Земли" видит в том, чтобы разнообразить, обучить и активизировать экологическое движение во всем мире. Ежегодно более одного миллиарда людей принимают участие в акциях, посвященных Дню Матери-Земли. В этот день проводятся научные конференции, выставки, уборка территории и посадка деревьев. Международный день Матери-Земли дает людям возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. Земля призывает людей к действию.Природа страдает. В результате загрязнения пластиковым мусором происходит закисление океана. Экстремальная жара, лесные пожары и наводнения, а также рекордный сезон ураганов в Атлантическом океане затронули миллионы людей.Изменение климата, антропогенные изменения в природе, а также недопустимые действия, которые нарушают биоразнообразие, такие как вырубка лесов, изменения в землепользовании, внедрение интенсивных методов в сельском хозяйстве и животноводстве и браконьерство, ускоряют разрушение планеты. В Международный день Матери-Земли человечество должно осознать, что мир нуждается в более устойчивой экономике, работающей на благо людей и планеты. Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Тема 2023 года – "Инвестируем в нашу планету" (Invest In Our Planet) и является продолжением кампании 2022 года. Организаторы Дня Земли отмечают, что "бизнес, правительства и гражданское общество в равной степени несут ответственность за принятие мер по борьбе с климатическим кризисом и зажигание искры для ускорения изменений в направлении зеленого, процветающего и справедливого будущего". По словам главы ООН Антониу Гутерреша, люди были плохими хранителями нашего хрупкого дома. Сегодня Земля переживает тройной планетарный кризис – дестабилизация климата, нанесение ущерба природе и утрата биоразнообразия, загрязнение окружающей среды и проблема отходов. Этот тройной кризис угрожает благополучию и выживанию миллионов людей во всем мире. Составные компоненты счастливой, здоровой жизни – чистая вода, чистый воздух, стабильный и предсказуемый климат – пришли в упадок, что ставит под угрозу достижение целей в области устойчивого развития.Генсек ООН призывает мировое сообщество взять на себя обязательство прилагать все усилия для восстановления нашей планеты и установления мира с природой.В России с 1992 года традиционно Международный день Матери-Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. По традиции, в этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

земля

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, земля, международный день матери-земли, в мире