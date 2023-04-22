https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867124132.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 22.04.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T20:40

2023-04-22T20:40

2023-04-22T20:40

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 17.09 по времени UTC (20.09 мск) в 214 километрах к западу от населенного пункта Паданг. Очаг залегал на глубине 42 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)