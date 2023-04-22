https://ria.ru/20230422/zakhvat-1867047050.html

В Киевской области раскольники пытаются захватить храм канонической УПЦ

В Киевской области раскольники пытаются захватить храм канонической УПЦ - РИА Новости, 22.04.2023

В Киевской области раскольники пытаются захватить храм канонической УПЦ

Противники канонической Украинской православной церкви пытаются захватить храм в селе Требухов в Киевской области, сообщается в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:59

2023-04-22T08:59

2023-04-22T10:59

религия

россия

украина

киевская область

вооруженные силы украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви пытаются захватить храм в селе Требухов в Киевской области, сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов. На кадрах с места событий можно видеть, как люди в военной форме с опознавательными знаками ВСУ пытаются прорваться в здание, а прихожане их не пускают.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230421/lavra-1866998935.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц